Pastor Márcio Valadão sobre Guilherme Pádua: 'Era uma lagarta'

Pastor Márcio Valadão é líder da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte (foto: Maicon Costa/EM/D.A Press)

O velório do ex-ator Guilherme de Pádua reuniu centenas de fiéis e familiares em um dos salões da Igreja Batista da Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (7/11). Por volta de 13h30, o caixão com o corpo dele saiu do templo em direção ao cemitério Parque da Colina, zona Oeste da capital, sob aplausos.





Guilherme de Pádua morreu de infarto na noite desse domingo (6/11). Durante a cerimônia, o pastor Márcio Valadão, líder da igreja, conduziu um culto em homenagem ao ex-ator, condenado por matar a atriz Daniela Perez em 1992. Desde 2017, Guilherme de Pádua era pastor na Lagoinha e comandava um departamento, o Recomeço, que lida com ex-presidiários.





Após a celebração, Márcio Valadão, em entrevista ao Estado de Minas, disse que Pádua "experimentou um momento muito triste quando estava longe do evangelho". "Quando ele praticou o crime horrendo ele era uma lagarta. Não tinha Deus na vida, não tinha convertido ainda. A vida dele era aquela vida", complementou o religioso, comparando a trajetória do ex-ator ao de uma lagarta.









"Guilherme, depois que ele converteu, aquele estigma que ele tinha, de ter feito aquela situação mais horrível que fez, ele cumpriu a pena, mas aquele estigma continuava e continuou até o dia da sua morte".





Guilherme de Pádua na Lagoinha

Agora pastor, Guilherme de Pádua estava à frente de um departamento de assistência a pessoas que foram presas. De acordo com Márcio Valadão, o ministério tem oito casas que abrigam os ex-presidiários, que também são encaminhados para emprego. "Se não dá apoio, eles voltam (para o crime)", disse.





Pessoas que eram lideradas pelo ex-ator fizeram homenagens durante o velório e destacaram o acolhimento recebido pela direção das casas. Um dos participantes classificou Guilherme como amoroso e engajado na recuperação de detentos. De acordo com o depoimento, Pádua auxiliava os participantes com moradia, alimentação e incentivo para mudança de vida. "Ele chegou a pagar um curso do próprio bolso para mim", disse um dos fiéis, que afirmou ter deixado o crime para se dedicar à confeitaria.

Familiares de Guilherme, como a esposa dele, Juliana Lacerda, também falaram sobre o ex-ator. Segundo ela, o casal tinha um casamento "abençoado por Jesus" e que os projetos do marido nas cadeias "não iriam morrer".





Um dos irmãos de Pádua afirmou que, em seu último encontro com com o ex-ator, ele demonstrou angústia sobre "como seria sua morte".De acordo com o familiar, Guilherme temia não ter uma morte tranquila. Em seguida, ele foi até o caixão e destacou o sorriso do ex-ator. "Você venceu", disse.