Vidente das Estrelas teria previsto morte de Guilherme de Pádua

Chaline Grazik faz previsões desde os 15 anos, e vem ganhando seguidores nas redes sociais por suas visões acertadas (foto: Redes Sociais/ Reprodução)

Chaline Grazik, que se intitula a sensitiva “oficial das estrelas”, afirma ter feito previsão sobre a morte de Guilherme de Pádua, ocorrida nesse domingo (6/11).



Em publicação em rede social, a Graik colocou uma foto em que afirma ser possível ver um espírito atrás de De Pádua. “Vão encontrar ele caído com uma blusa rosa claro e calça escura”, disse no dia 12 de agosto.

vidente tem mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais.A causa da morte informada foi infarto, mas, na previsão da vidente, Guilherme iria tirar a própria vida . Assim que a confirmação da morte do ex-ator foi feita, a vidente voltou a afirmar: “ Verificado. Eu avisei, ele se encheu de remédio e se matou que eu vi bem a cena."

A fala da vidente está movimentando as redes sociais. Alguns ainda comentam nas publicações perguntando a sensitiva: “ele foi pro céu?”

Além de Guilherme de Pádua, a vidente também fez previsão da morte de Marília Mendonça, cantora sertaneja e “rainha da sofrência”, ocorrida em um acidente de avião no dia 5 de novembro de 2021.

Após a eleições, ela previu que o presidente eleito Lula (PT) iria morrer em 7 ou 8 meses.

Quem é Chaline Grazik?

Nascida em Erechim, no Rio Grande do Sul, no dia 26 de março de 1994, a médium de 28 anos de idade vem despertando a atenção e se tornando um fenômeno nas redes sociais.

De acordo com o Observatório dos Famosos, Chaline começou a trabalhar com previsões aos 15 anos, e é considerada uma das melhores médiuns para previsões sobre celebridades e grandes acontecimentos. Devido aos acertos, a vidente vem ganhando cada vez mais público nas plataformas digitais.

Além dos acertos já citados, ela também fez a previsão de:

Morte da Rainha Elizabeth II

Acidente da cantora sertaneja Paula Fernandes

Sexo do bebê dos influencers e ex-BBB’s Vih Tube e Eliezer

Tapa de Will Smith em Chris Rock durante o Oscar 2022

Ela também é taróloga, sensitiva, clarividente, reikiana, digital influencer e escreveu os livros Amores não são para a vida, Deixe despertar Deus em você e Trilha das emoções.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen