SUSPENSÃO DOS VISTOS

Lula diz que pediu a Trump o fim de sanções a outros ministros

Entre ministros que chegaram a ser afetados pela restrição dos vistos estão Fernando Haddad, Ricardo Lewandowski e Alexandre Padilha

MARIANA BRASIL
MARIANA BRASIL
Repórter
16/12/2025 07:54 - atualizado em 16/12/2025 07:56

Donald Trump e Lula na Malásia, em 26 de outubro de 2025
Lula diz que pediu a Trump o fim de sanções a outros ministros crédito: Ricardo Stuckert / PR

(FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) disse ter pedido ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que retirasse retaliações como a suspensão dos vistos em passaportes de outros ministros brasileiros, após a retirada das sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

"Mandei mensagem pra ele dizendo que ele precisa liberar todos os meus ministros que ele colocou nessa lei que pune pessoas de outro país. E disse para ele que é importante lembrar que meus ministros estão sendo punidos porque cumpriram a Constituição", declarou em entrevista concedida ao SBT News.

A entrevista, feita na sexta-feira (12), horas após os Estados Unidos anunciarem a retirada de Moraes da lista de sancionados, foi ao ar nesta segunda-feira (15). "Fiquei feliz quando recebi a noticia de que ele tirou a do Alexandre. E vai tirar a dos outros, porque eu vou continuar insistindo com ele", disse.

 

Entre ministros que chegaram a ser afetados pela restrição dos vistos estão Fernando Haddad (Fazenda), Ricardo Lewandowski (Justiça) e Alexandre Padilha (Saúde). Os vistos foram restabelecidos temporariamente para comparecimento das autoridades em eventos oficiais internacionais.

Na sexta, Lula agradeceu em mensagem direta a Donald Trump pela retirada das sanções logo após o anúncio da retirada das sanções. Moraes estava na lista de indivíduos sancionados com base na Lei Magnitsky, legislação aplicada a pessoas que teriam cometido graves violações aos direitos humanos, incluindo ditadores.

A decisão de usá-la para uma autoridade brasileira tinha sido inédita. Os EUA aplicaram a mesma sanção a integrantes de cortes superiores da Venezuela.

Segundo auxiliares do Palácio do Planalto, no telefonema feito entre os dois presidentes na semana passada, Lula havia falado a Trump sobre a importância em retirar a sanção aos ministros. Até então, não havia a confirmação de que o americano retiraria a medida.

Lula também se encontrou com Moraes durante evento de lançamento do SBT News, na noite de sexta em São Paulo. A conta oficial do presidente publicou uma foto em que os dois aparecem abraçados ao ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno.

Moraes havia sido punido pelo governo Trump em 30 de julho. À época, o ministro foi acusado pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, por "graves abusos de direitos humanos" em razão de sua atuação como magistrado da corte.

alexandre-de-moraes estados-unidos fernando-haddad lula ministros stf trump venezuela

