Assine
overlay
Início Política
BRASIL-EUA

Eduardo Bolsonaro reage após Moraes deixar Magnitsky: 'God bless America'

Em nota em inglês divulgada pelas redes sociais, filho do ex-presidente disse que recebeu "com pesar" a notícia da retirada da sanção, mas agradeceu a Trump

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
12/12/2025 15:54

compartilhe

SIGA
x
Eduardo Bolsonaro acha que o momento não é ideal para abertura de um processo de impeachment contra Lula
Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde março crédito: Mario Agra / Câmara dos Deputados

Defensor da aplicação da lei Magnitsky sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reagiu à decisão do governo dos Estados Unidos de retirar a sanção nesta sexta-feira (12/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em nota em inglês e português divulgada pelas redes sociais, Eduardo disse que recebeu “com pesar” a notícia da retirada, mas agradeceu a Trump pela “atenção que dedicou à grave crise de liberdades que afeta o Brasil”.

“Lamentamos que a sociedade brasileira, apesar da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e o apoio insuficiente às iniciativas realizadas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual”, escreveu.

Leia Mais

Eduardo nos EUA

Desde março, o parlamentar está nos EUA, onde articula medidas junto ao governo americano para combater a prisão de seu pai, Jair Bolsonaro (PL), que considera fruto de uma perseguição política.

“Esperamos sinceramente que a decisão do presidente Donald Trump seja bem-sucedida na defesa dos interesses estratégicos do povo americano, como é seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando com firmeza e determinação para encontrar um caminho que permita a libertação de nosso país, pelo tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas”, completou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O texto é assinado também pelo influenciador Paulo Figueiredo, parceiro de Eduardo nas articulações nos EUA. No fim da nota, eles pedem “que Deus abençoe a América e tenha misericórdia do povo brasileiro”.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes donald-trump eduardo-bolsonaro eua lei-magnitisk

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay