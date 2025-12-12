Eduardo Bolsonaro reage após Moraes deixar Magnitsky: 'God bless America'

Defensor da aplicação da lei Magnitsky sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reagiu à decisão do governo dos Estados Unidos de retirar a sanção nesta sexta-feira (12/12).

Em nota em inglês e português divulgada pelas redes sociais, Eduardo disse que recebeu “com pesar” a notícia da retirada, mas agradeceu a Trump pela “atenção que dedicou à grave crise de liberdades que afeta o Brasil”.

“Lamentamos que a sociedade brasileira, apesar da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e o apoio insuficiente às iniciativas realizadas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual”, escreveu.

Eduardo nos EUA

Desde março, o parlamentar está nos EUA, onde articula medidas junto ao governo americano para combater a prisão de seu pai, Jair Bolsonaro (PL), que considera fruto de uma perseguição política.

“Esperamos sinceramente que a decisão do presidente Donald Trump seja bem-sucedida na defesa dos interesses estratégicos do povo americano, como é seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando com firmeza e determinação para encontrar um caminho que permita a libertação de nosso país, pelo tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas”, completou.

O texto é assinado também pelo influenciador Paulo Figueiredo, parceiro de Eduardo nas articulações nos EUA. No fim da nota, eles pedem “que Deus abençoe a América e tenha misericórdia do povo brasileiro”.