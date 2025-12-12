EUA retiram sanções a Moraes e esposa pela lei Magnitsky

Os nomes do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barci, foram retirados da lista de sancionados pela lei Magnitsky, pelo governo dos Estados Unidos, nesta sexta-feira (12/12).

O casal deixou de constar na relação da Ofac (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA, na sigla em inglês), o que implica na queda das restrições da Magnitsky.

Moraes e Viviane ficaram quase cinco meses sancionados pela lei, que os impedia de visitar os Estados Unidos e fazer negócios em dólar ou com entidades do país. Os bens deles nos EUA estavam bloqueados.

Lei Magnitsky

A lei Magnitsky é aplicada pelo governo americano a indivíduos considerados violadores de direitos humanos. Moraes recebeu a sanção em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por liderar uma tentativa de golpe de Estado.

A sanção, junto a outras medidas contra autoridades brasileiras e à taxação de produtos do país, gerou crise com os Estados Unidos, um parceiro histórico. Com a aproximação entre os presidentes Lula (PT) e Donald Trump, as medidas começaram a ser revertidas.