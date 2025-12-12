Assine
overlay
Início Política
BRASIL-EUA

EUA retiram sanções a Moraes e esposa pela lei Magnitsky

Ministro do STF e a esposa dele, Viviane Barci, ficaram quase cinco meses sancionados pela lei; nomes deles foram retirados nesta sexta-feira (12/12)

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
12/12/2025 15:17 - atualizado em 12/12/2025 15:18

compartilhe

SIGA
x
Alexandre de Moraes foi exaltado como herói pelo Financial Times
Alexandre de Moraes relatou processo que condenou Bolsonaro no STF crédito: Evaristo Sá / AFP

Os nomes do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barci, foram retirados da lista de sancionados pela lei Magnitsky, pelo governo dos Estados Unidos, nesta sexta-feira (12/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O casal deixou de constar na relação da Ofac (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA, na sigla em inglês), o que implica na queda das restrições da Magnitsky.

Moraes e Viviane ficaram quase cinco meses sancionados pela lei, que os impedia de visitar os Estados Unidos e fazer negócios em dólar ou com entidades do país. Os bens deles nos EUA estavam bloqueados.

Leia Mais

Lei Magnitsky

A lei Magnitsky é aplicada pelo governo americano a indivíduos considerados violadores de direitos humanos. Moraes recebeu a sanção em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por liderar uma tentativa de golpe de Estado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A sanção, junto a outras medidas contra autoridades brasileiras e à taxação de produtos do país, gerou crise com os Estados Unidos, um parceiro histórico. Com a aproximação entre os presidentes Lula (PT) e Donald Trump, as medidas começaram a ser revertidas.

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes donald-trump eua stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay