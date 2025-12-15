Carlos Viana e Marcelo Aro lideram corrida para o Senado

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Levantamento realizado pelo Instituto F5 Atualiza Dados, divulgado com exclusividade pelo Estado de Minas, aponta o senador Carlos Viana (Podemos) na liderança da disputa pelo Senado, com 16% das intenções de voto. Em seguida aparece o secretário de Governo, Marcelo Aro (PP), com 10%.

A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), e o deputado federal Domingos Sávio (PL) aparecem com 9%, enquanto o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), marca 5%. Cristiano Caporezzo (PL), deputado estadual, e Eros Biondini (PL), deputado federal, têm 3%; o vereador de Belo Horizonte Vile (PL), 1%. Indecisos somam 24%, e brancos/nulos, 18%.

Em um segundo cenário simulado, quando o governador Romeu Zema é incluído na lista, ele lidera com 16% das intenções de voto, embora tenha descartado a disputa ao Senado reiteradamente e tenha se colocado como pré-candidato à Presidência da República.

Nesse cenário, Carlos Viana aparece na segunda posição, com 12%, seguido de Domingos Sávio, com 10%. Em seguida vêm Marcelo Aro (9%), Marília Campos (8%), e, empatados com 3%, Eros Biondini e Alexandre Silveira.

Já Caporezzo e o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Novo), registram 2% cada. O vereador Vile fecha o cenário, com 1%. Nesse cenário, indecisos chegam a 18%, e votos em branco ou nulo, 15%.

Metodologia

A pesquisa foi realizada pelo Instituto F5 Atualiza Dados entre os dias 8 e 10 de dezembro, por telefone, com 1.560 eleitores. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.