Primo de prefeito mineiro do PL é condenado por participar do 8 de janeiro

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu condenar Fernando Junqueira Ferraz Filho à prisão pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Fazendeiro, ele é primo do prefeito de Leopoldina, na Zona da Mata mineira, Pedro Augusto Junqueira Ferraz (PL).

Em vídeo gravado no 8 de janeiro, Fernando agradeceu a “todos os leopoldinenses que contribuíram para que a gente estivesse aqui representando vocês”.

Ele ainda afirmou que o apoio “não foi atoa” e completou: “Podem ter certeza que não arredaremos o pé enquanto nossos objetivos de liberdade não forem alcançados. Chega da ditadura da toga”.

Condenação

Fernando foi condenado por cinco crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado; deterioração de patrimônio tombado; e associação criminosa armada.

A pena determinada é de 14 anos de prisão em regime inicial fechado, além de 100 dias-multa e indenização de R$ 30 milhões a ser paga em conjunto com outros réus do 8 de janeiro.

A decisão foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, e os demais ministros da Primeira Turma acompanharam o parecer.

Prefeito de Leopoldina

Primo do réu, Pedro Augusto está no segundo mandato em Leopoldina, tendo sido o prefeito mais votado da história da cidade. Em 2024, foi reeleito em primeiro turno com 87,36% dos votos válidos - 25.858 votos.

Ele integra o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão por coordenar a trama golpista. Por outro lado, as redes sociais do prefeito não mostram grande aproximação do bolsonarismo nos tempos recentes.

No último 25 de novembro, ele publicou um vídeo com o senador Carlos Viana (Podemos). Ao fim de setembro, Pedro Augusto apareceu ao lado do vice-governador Mateus Simões (PSD).

A reportagem procurou a prefeitura de Leopoldina para um posicionamento, mas não foi atendida. O espaço segue aberto.