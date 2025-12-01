Assine
overlay
Início Política
Golpe de Estado

Deputado do PL mineiro vira réu pelos atos de 8 de janeiro

Por unanimidade, a Primeira Turma do STF, a mesma que julgou Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe, votou por tornar réu o parlamentar da ALMG

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
01/12/2025 13:54 - atualizado em 01/12/2025 13:56

compartilhe

SIGA
x
Sargento Rodrigues em uma sala onde aparece a foto do ex-presidente Jair Bolsonaro
Sargento Rodrigues vira réu no STF por atos do 8 de janeiro crédito: Reprodução Redes Sociais

O deputado estadual Sargento Rodrigues (PL) virou réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por incentivo aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A primeira turma do STF, formada por Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, recebeu, por unanimidade, a denúncia contra o deputado apresentada, em agosto do ano passado, pela Procuradoria Geral da República.

Por prevenção, a ação penal contra o deputado estadual tem como relator o ministro Alexandre de Moraes, responsável pelos outros processos relacionados ao 8 de janeiro, entre eles o que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos de prisão. 


Leia Mais

De acordo com a acusação, no dia 8 de janeiro, Rodrigues, que exerce seu sétimo mandato consecutivo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), postou em suas redes sociais um vídeo em que um um homem aparece exaltando a invasão ao Congresso Nacional, quando as sedes dos Três Poderes foram destruídas em uma tentativa de golpe de Estado. Ele também fez uma postagem defendendo os atos, mas horas depois disse "não compactuar com vandalismos e agressões".  

Na mesma postagem, o deputado teria incluído mensagens que, segundo a PGR, incentivavam a ruptura da ordem democrática e o ataque às instituições. Após a repercussão, o vídeo foi apagado, em julho de 2023.

A defesa do deputado alegou no processo que ele estava fora do país e pediu que a acusação fosse desconsiderada sob argumento de que não houve intenção do parlamentar de cometer crime. Seus advogados também solicitaram um acordo para evitar o prosseguimento da denúncia, mas o pedido não foi aceito pelo STF, que considerou haver indícios suficientes para a continuidade da ação penal.

O deputado foi procurado pela reportagem, mas afirmou que não vai se manifestar sobre a decisão. 

Tópicos relacionados:

8-de-janeiro atos atos-anti-democraticos deputado reu

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay