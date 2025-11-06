Assine
IMPASSE NA CÂMARA

Com redução de penas do 8/1 empacada há 3 meses, PL quer pressionar por votação de anistia

A tentativa da Câmara de aprovar a chamada PEC da Blindagem, porém, atrapalhou a análise da proposta de anistia

RANIER BRAGON
RANIER BRAGON
Repórter
06/11/2025 10:23 - atualizado em 06/11/2025 10:24

Jair Bolsonaro passou três décadas como deputado do baixo clero antes de ser presidente
O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirma que irá pressionar pela votação na próxima semana crédito: Getty Images

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após movimentar os bastidores da cúpula dos três Poderes, o projeto que busca reduzir a pena de condenados por atos golpistas vive um impasse na Câmara, com paralisia de semanas e com a manutenção da busca de uma "janela de oportunidade" para sua votação. 

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirma que irá pressionar pela votação na próxima semana, inclusive com a tentativa de aprovar emenda elevando o efeito da medida de redução de pena para anistia geral

O texto é relatado pelo deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) e, entre outros pontos, reduziria o tempo de prisão de Bolsonaro em regime fechado de 6 anos e 10 meses para algo em torno de 2 a 3 anos. 

A pressão por uma anistia a Bolsonaro e os demais condenados pela trama golpista e pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 ganhou fôlego no início de agosto após a ocupação bolsonarista dos plenários da Câmara e do Senado. 

A desocupação da Mesa da Câmara passou por um acordo que incluía a votação do PL da Anistia na Câmara. 

A proposta, porém, esbarrou em um primeiro momento na resistência do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que ficou melindrado pelo fato de não ter participado do acordo que possibilitou a desobstrução do plenário, costura feita por seu antecessor, Arthur Lira (PP-AL). 

Depois, a anistia acabou virando uma proposta de redução de penas com o objetivo de buscar maior apoio para aprovação. 

A tentativa da Câmara de aprovar a chamada PEC da Blindagem, porém, adiou mais uma vez a análise da proposta. A PEC que buscava proteger parlamentares de investigações foi arquivada pelo Senado após ampla rejeição popular. Em uma tentativa de minimizar o desgaste, Motta engavetou a possibilidade de colocar em pauta o projeto relatado por Paulinho e enfileirou a votação de propostas consideradas "pautas positivas". 

As negociações em torno do projeto de redução de penas tiveram participação de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), como mostrou a Folha, e as conversas continuam mesmo após a votação empacar na Câmara. 

As negociações passam por várias frentes. A primeira, a de que um texto aprovado pela Câmara não seja engavetado ou derrotado no Senado, como ocorreu com a PEC da Blindagem. 

Deputados afirmam ainda que o presidente Lula teria dito a aliados que vetaria a proposta de redução de penas, o que geraria novo desgaste aos congressistas. Mesmo que toda essa fase legislativa (que tem poder de derrubar vetos presidenciais) seja cumprida, outra frente busca assegurar que o STF não derrubará a medida posteriormente. 

Protesto na Praça da Liberdade reuniu pessoas pedindo anistia aos condenados do 8/1 de 2023 Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Manifestantes usaram uma faixa com os dizeres: ‘Presidente Bolsonaro, estamos com você’. Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Ex-jogador de futebol Euler, 'o filho do vento' Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Márcio Kakau, do Movimento Pró-Brasil disse que os manifestantes estão apenas lutando pela liberdade Edésio Ferreira/EM/D.A Press
O pastor Charles Leôncio, do Movimento Direita Cristã, concorda. "Nós estamos a favor da liberdade de expressão" Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Faixa lembra mulher denunciada por pichar o STF com um batom Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Faixa pede apoio ao general da reserva Braga Netto, preso na investigação do golpe Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Manifestação reuniu poucas pessoas em BH Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Para isso, de acordo com pessoas que integram essas conversas, uma sinalização de Alexandre de Moraes e o grupo do STF mais alinhado a ele é essencial. 

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pelo STF. Outros sete réus foram condenados a penas que vão de 2 a 26 anos de reclusão. 

O STF inicia nesta sexta-feira (7) a análise dos recursos apresentados pelas defesas. A expectativa é a de que a ação seja encerrada em dezembro, com o início do cumprimento das prisões ainda este ano. 

A proposta em discussão nos círculos do centrão reduz a pena total de Bolsonaro para menos de 20 anos. A redução das penas se daria, entre outros pontos, pela junção dos crimes de golpe de estado e de abolição do estado democrático de direito. 

Cerca de 1.200 pessoas foram condenadas no STF ou fecharam acordos com o Ministério Público por sua participação no 8 de Janeiro. Balanço divulgado pela corte em agosto informava que naquela data 29 pessoas estavam presas preventivamente e 112 cumpriam prisão definitiva -outras 44 estavam em prisão domiciliar. 

A ideia já manifestada por Paulinho em outras ocasiões é que a aprovação do texto que reduz as penas resultaria na soltura imediata de todos os envolvidos no 8 de Janeiro que ainda estejam atrás das grades.

