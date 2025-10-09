'Adversários devem estar mais preocupados do que eu', diz Lula sobre 2026

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (9/10), que poderá concorrer à reeleição em 2026, desde que mantenha o mesmo vigor físico e disposição que diz ter atualmente. A declaração foi dada em entrevista à rádio Piatã, da Bahia, ao ser questionado sobre as mais recentes pesquisas que apontam recuperação da popularidade do governo e liderança do petista em todos os cenários testados para o pleito presidencial nas eleições do ano que vem.

Questionado sobre o avanço dos índices de aprovação, Lula afirmou que quem deve se preocupar com 2026 são os possíveis adversários. “Eu tenho certeza que os nossos possíveis adversários devem estar muito mais preocupados do que eu, porque eles sabem que vai ser difícil derrotar a gente numa eleição”, afirmou o presidente.

A um ano das eleições, Lula vem consolidando um cenário de recuperação política, segundo levantamentos recentes. Pesquisa Genial/Quaest, divulgada na quarta-feira (8/10), mostra empate técnico entre a aprovação (48%) e a desaprovação (49%) do governo, o melhor resultado desde janeiro deste ano.

Desde maio, a tendência tem sido de crescimento gradual da aprovação, puxada sobretudo por eleitores de centro, mulheres e pessoas entre 35 e 59 anos. Na avaliação geral, 33% dos entrevistados consideram a gestão positiva, ante 31% na rodada anterior. Já a avaliação negativa oscilou de 38% para 37%.

Outro levantamento da Quaest, divulgado nesta quinta-feira (9/10), reforça a vantagem do petista nas simulações para 2026. Lula aparece à frente em todos os cenários de primeiro e segundo turno testados. Em disputas simuladas, supera nomes como Ciro Gomes (PDT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Romeu Zema (Novo), Ratinho Júnior (PSD), Ronaldo Caiado (União), Eduardo Leite (PSD) e Michelle Bolsonaro (PL). O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ainda inelegível, também foi incluído em alguns cenários e aparece atrás do atual chefe do Executivo.

Durante a entrevista, Lula também alfinetou os governadores que devem entrar na corrida presidencial. Segundo ele, quem deseja disputar o Planalto precisará “mostrar o que fez” nos respectivos estados. “O governo federal tem muito para apresentar ao povo brasileiro”, disse.