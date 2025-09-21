Assine
overlay
Início Política
APÓS TROCA DE FARPAS

Após semanas de embates, Nikolas e Whindersson aparecem juntos em BH

Deputado e humorista haviam trocado farpas nas redes sociais depois de declarações sobre assassinato de influenciador nos Estados Unidos

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
21/09/2025 10:02

compartilhe

Siga no
x
Nikolas e Whindersson
Após semanas de embates, Nikolas e Whindersson aparecem juntos em BH crédito: Reprodução/Redes Sociais

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o humorista Whindersson Nunes voltaram a ser assunto neste fim de semana, mas, desta vez, em clima de aparente trégua. Depois de protagonizarem uma série de embates nas redes sociais, os dois apareceram lado a lado em Belo Horizonte. Nikolas publicou, no sábado (20/9), uma foto ao lado do artista, que esteve na capital mineira para realizar um show.

Na legenda, o parlamentar escreveu: “O cristão não ergue muros… estende as mãos. No fundo, todos temos a mesma fome: o evangelho é um mendigo mostrando a outro onde tem pão.”

A imagem surpreendeu os internautas, já que, até a semana passada, os dois trocavam ataques públicos. O estopim da discussão foi a reação de Whindersson a uma postagem de Nikolas sobre o assassinato do influenciador norte-americano Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump, ocorrido em 11 de setembro durante um evento na Universidade do Vale de Utah.

Leia Mais

Na ocasião, o deputado exaltou a memória de Kirk e conclamou apoiadores a “serem a extrema-direita que eles tanto têm medo”. A fala gerou críticas do humorista, que apontou o risco da escalada de violência no discurso político. “Um cara tomou um tiro no pescoço devido à polarização, olha o que o cristão diz”, escreveu Whindersson.

A resposta do parlamentar foi em tom duro: “Ele tá mais chocado com um tweet irônico do que com o atentado. E ainda cita cristianismo. Vai ser canalha assim lá longe”, rebateu. O humorista então retrucou com críticas ao uso do discurso religioso por parte de Nikolas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O confronto, iniciado em 11 de setembro, ganhou novos capítulos nos dias seguintes. No domingo (14/9), Nikolas fez uma publicação em tom irônico, insinuando problemas de saúde mental do humorista e resgatando o relacionamento de sua ex-esposa, Luísa Sonza, com o cantor Vitão. Whindersson respondeu publicando uma foto antiga do deputado ainda adolescente e ironizou: “Vamos um ménage eu, tu e o Vitão?”

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay