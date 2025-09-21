Após semanas de embates, Nikolas e Whindersson aparecem juntos em BH

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o humorista Whindersson Nunes voltaram a ser assunto neste fim de semana, mas, desta vez, em clima de aparente trégua. Depois de protagonizarem uma série de embates nas redes sociais, os dois apareceram lado a lado em Belo Horizonte. Nikolas publicou, no sábado (20/9), uma foto ao lado do artista, que esteve na capital mineira para realizar um show.

Na legenda, o parlamentar escreveu: “O cristão não ergue muros… estende as mãos. No fundo, todos temos a mesma fome: o evangelho é um mendigo mostrando a outro onde tem pão.”

A imagem surpreendeu os internautas, já que, até a semana passada, os dois trocavam ataques públicos. O estopim da discussão foi a reação de Whindersson a uma postagem de Nikolas sobre o assassinato do influenciador norte-americano Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump, ocorrido em 11 de setembro durante um evento na Universidade do Vale de Utah.

Na ocasião, o deputado exaltou a memória de Kirk e conclamou apoiadores a “serem a extrema-direita que eles tanto têm medo”. A fala gerou críticas do humorista, que apontou o risco da escalada de violência no discurso político. “Um cara tomou um tiro no pescoço devido à polarização, olha o que o cristão diz”, escreveu Whindersson.

A resposta do parlamentar foi em tom duro: “Ele tá mais chocado com um tweet irônico do que com o atentado. E ainda cita cristianismo. Vai ser canalha assim lá longe”, rebateu. O humorista então retrucou com críticas ao uso do discurso religioso por parte de Nikolas.

O confronto, iniciado em 11 de setembro, ganhou novos capítulos nos dias seguintes. No domingo (14/9), Nikolas fez uma publicação em tom irônico, insinuando problemas de saúde mental do humorista e resgatando o relacionamento de sua ex-esposa, Luísa Sonza, com o cantor Vitão. Whindersson respondeu publicando uma foto antiga do deputado ainda adolescente e ironizou: “Vamos um ménage eu, tu e o Vitão?”