Assine
overlay
Início Política
CÂMARA DEPUTADOS

Corregedoria pede suspensão de três deputados e censura a Nikolas

Deputado do PL pode ficar até 120 dias suspenso caso Mesa Diretora aprove representações

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
19/09/2025 18:01

compartilhe

Siga no
x
Deputados federais de oposição comemoram aprovação do regime de urgência para votação de projeto de anistia na Câmara dos Deputados, em Brasília, em 17/09/2025
Deputados federais de oposição comemoram aprovação do regime de urgência para votação de projeto de anistia na Câmara dos Deputados, em Brasília, em 17/09/2025 crédito: Gabriela Biló/ Folhapress

A Corregedoria da Câmara dos Deputados encaminhou nesta sexta-feira (19/9), à Mesa Diretora, representações contra parlamentares que ocuparam o Plenário em protesto à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no início de agosto. Um dos alvos é o mineiro Nikolas Ferreira (PL-MG).

Corregedor, o deputado Diego Coronel (PSD-BA) pediu a suspensão do mandato de três deputados: Zé Trovão (PL-SC) e Marcel van Hattem (Novo-RS) por 30 dias, por obstruir o acesso de Hugo Motta (Republicanos), presidente da Casa, à sua cadeira; e Marcos Pollon (PL-MS) por 120 dias, por, além de obstruir o líder da Câmara, fazer declarações difamatórias contra a cúpula da Câmara.

O Conselho de Ética e o Plenário da Casa vão analisar os pedidos de suspensão antes da Mesa Diretora.

Leia Mais

‘Censura escrita’ a Nikolas Ferreira

O trio ainda foi alvo de pedido de censura escrita junto a outros 12 deputados, entre eles, os mineiros Domingos Sávio (PL-MG) e Nikolas Ferreira (PL-MG). A punição é considerada um “cartão amarelo”, em analogia ao futebol, e significa apenas uma advertência por escrito.

“O papel da Corregedoria é institucional. Atuamos com imparcialidade, analisamos cada conduta de forma individual e cumprimos o nosso compromisso de agilidade”, explicou Diego Coronel.

Diferente da suspensão, as representações de censura escrita dependem apenas da avaliação da Mesa Diretora.

Deputados alvo de recomendação de censura escrita

  • Marcos Pollon (PL-MS)
  • Marcel van Hattem (Novo-RS)
  • Zé Trovão (PL-SC)
  • Allan Garcês (PP-MA)
  • Bia Kicis (PL-DF)
  • Carlos Jordy (PL-RJ)
  • Caroline de Toni (PL-SC)
  • Domingos Sávio (PL-MG)
  • Julia Zanatta (PL-SC)
  • Nikolas Ferreira (PL-MG)
  • Paulo Bilynskyj (PL-SP)
  • Pastor Marco Feliciano (PL-SP)
  • Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)
  • Zucco (PL-RS)

Tópicos relacionados:

camara-dos-deputados domingos-savio hugo-motta nikolas-ferreira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay