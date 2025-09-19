Corregedoria pede suspensão de três deputados e censura a Nikolas

A Corregedoria da Câmara dos Deputados encaminhou nesta sexta-feira (19/9), à Mesa Diretora, representações contra parlamentares que ocuparam o Plenário em protesto à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no início de agosto. Um dos alvos é o mineiro Nikolas Ferreira (PL-MG).

Corregedor, o deputado Diego Coronel (PSD-BA) pediu a suspensão do mandato de três deputados: Zé Trovão (PL-SC) e Marcel van Hattem (Novo-RS) por 30 dias, por obstruir o acesso de Hugo Motta (Republicanos), presidente da Casa, à sua cadeira; e Marcos Pollon (PL-MS) por 120 dias, por, além de obstruir o líder da Câmara, fazer declarações difamatórias contra a cúpula da Câmara.

O Conselho de Ética e o Plenário da Casa vão analisar os pedidos de suspensão antes da Mesa Diretora.

‘Censura escrita’ a Nikolas Ferreira

O trio ainda foi alvo de pedido de censura escrita junto a outros 12 deputados, entre eles, os mineiros Domingos Sávio (PL-MG) e Nikolas Ferreira (PL-MG). A punição é considerada um “cartão amarelo”, em analogia ao futebol, e significa apenas uma advertência por escrito.

“O papel da Corregedoria é institucional. Atuamos com imparcialidade, analisamos cada conduta de forma individual e cumprimos o nosso compromisso de agilidade”, explicou Diego Coronel.

Diferente da suspensão, as representações de censura escrita dependem apenas da avaliação da Mesa Diretora.

Deputados alvo de recomendação de censura escrita