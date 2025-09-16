Duda Salabert sobre Nikolas: 'Discurso vitimista hipócrita e repugnante'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) fez duras críticas ao deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) em publicação nas redes sociais nessa segunda-feira (15/9). A parlamentar classificou como “hipócrita e repugnante” o discurso do parlamentar, que recentemente passou a fazer inúmeras publicações contra a violência política. Além disso, Nikolas também passou relatar casos de “perseguição”.

Em redes sociais, Duda relatou ter sido alvo de ameaças de morte após declarações e atitudes de Nikolas, ainda quando ele era vereador em Belo Horizonte. Segundo a deputada, vídeos publicados pelo parlamentar funcionavam como “apito de cachorro” e desencadeavam perseguições.

“As ameaças atingiam a mim, à minha filha e à minha família. Por um tempo, tivemos que andar com escolta armada, carro blindado. Eu fui obrigada a votar com colete à prova de bala porque grupos neonazistas (que apoiam Nikolas) me ameaçavam”, afirmou.

A deputada disse ainda que a filha dela, à época com 4 anos, não podia sair de casa sem seguranças. “A saúde mental nossa foi embora. Eu e minha companheira entramos em depressão diante de tanta violência”, declarou.

Duda também relembrou o episódio em que Nikolas usou uma peruca em sessão da Câmara, em 2023, em referência a pessoas trans. Na ocasião, segundo ela, dezenas de novas ameaças de morte chegaram por e-mails, cartas e até sites. A parlamentar afirmou que evitou confrontos diretos com o deputado, adotando “um tom mais moderado”, por receio de novos ataques.

“É repugnante ver Nikolas apresentando agora um discurso vitimista, alegando ser ‘contra violência’. Logo ele, cujas falas propagam e incentivam tanto ódio contra nós travestis”, escreveu.

A hipocrisia do Nikolas Ferreira é nojenta !



A maioria das ameaças de morte que recebi foram após falas e atitudes transfóbicas do Nikolas. Quando era vereador, Nikolas postava cotidianamente vídeos me ofendendo. Os vídeos funcionavam como “apito de cachorro”, pois após cada… — Duda Salabert (@DudaSalabert) September 15, 2025

Duda destacou ainda que perdeu o emprego de professora, a saúde mental e quase a família em razão das ameaças. “Esse cenário de violência aparece sempre após Nikolas destilar publicamente ódio contra mim e contra a população trans”, concluiu.