Dino ironiza ofensas: 'Me chamaram de rocambole do inferno'
Ministro falava de como publicações esdrúxulas e com conteúdo de ódio podem gerar recompensas financeiras aos autores
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino afirmou nesta sexta-feira (5/9) que já foi chamado de "rocambole do inferno", causando risada nos participantes do 16º Congresso Nacional do Ministério Público de Contas, realizado no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), em Belo Horizonte.
"A gentil carta que recebi me chamando de 'rocambole do inferno'... É um dos títulos nobiliárquicos que eu carrego. Minha esposa discordou veementemente", relatou, em tom jocoso, o ministro.
Dino falava sobre como publicações esdrúxulas e com conteúdo de ódio são financeiramente rentáveis para quem as pratica. E exemplificou citando que, se alguém fizer um vídeo em que ele merece ser punido por ser obeso, "e alguém ache cômico, concorde com a frase, pode acabar engajando e até sendo financeiramente recompensado".
Por isso, alega o ministro, acaba existindo uma certa valorização de abusos, ofensas e discursos intolerantes, principalmente se houver recebimento de recursos.
Conhecido pelo bom humor, o ministro Flávio Dino também fez piada da possibilidade de ter seu cartão de crédito cancelado devido a uma possível aplicação da Lei Magnitsky, que prevê sanções financeiras e bancárias, por Donald Trump.