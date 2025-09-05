Dino usa 'Pateta e Mickey' para fazer piada a Trump e Lei Magnitsky

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino fez piada com a possibilidade de aplicação da Lei Magnitsky a outros membros da Suprema Corte. O jurista esteve em Belo Horizonte nesta sexta-feira (5/9) para participar do 16º Congresso Nacional do Ministério Público de Contas.

Em meio a uma fala sobre as vantagens e desvantagens da tecnologia na vida das pessoas, destacando os pontos positivos do uso do Pix frente aos do cheque, ele recordou a aplicação das sanções econômicas que o presidente americano Donald Trump impôs ao também ministro Alexandre de Moraes.

"Não há dúvida de que o Pix é melhor do que o cheque. Sobre cartão de crédito, eu não sei até onde vou ter, por enquanto, só o Pateta e o Mickey saíram da minha vida. Mas vai que alguém tem alguma ideia e leva meu cartão de crédito", comentou, arrancando risadas dos presentes.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está nos Estados Unidos desde março deste ano articulando, junto a políticos americanos, sanções ao Brasil e a membros dos Três Poderes e seus familiares. A Lei Magnitsky proíbe que os sancionados viajem aos Estados Unidos; bloqueio de bens e contas no país; e ameaça punir bancos e bandeiras de cartões que prestem serviço aos punidos.

Dino destacou que a tecnologia pode agudizar o domínio de alguns grupos sobre muitas pessoas, afirmando que até o acesso à tecnologia não é simétrico e pode acabar aprofundando o fosso social.

Um exemplo mencionado é a criação de bancos de dados genéticos, que possuem a vantagem de ser usadas para resolver crimes, mas que é preciso uma série de camadas de seguranças para garantir características, como reconhecimento facial e digitais e até os dados digitais podem estar acessíveis por meio "uma falha, um erro ou dolo".