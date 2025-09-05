Assine
overlay
Início Política
SANÇÕES

Dino usa 'Pateta e Mickey' para fazer piada a Trump e Lei Magnitsky

Ministro Flávio Dino disse que 'só o Pateta e o Mickey saíram da sua vida' e que ainda mantém seu meio de pagamento, até quando alguém decidir puni-lo

Publicidade
Carregando...
Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
05/09/2025 17:40 - atualizado em 05/09/2025 17:41

compartilhe

Siga no
x
Ministro Flávio Dino esteve em Belo Horizonte para participar do 16º Congresso Nacional do Ministério Público de Contas, em Belo Horizonte
Ministro Flávio Dino esteve em Belo Horizonte para participar do 16º Congresso Nacional do Ministério Público de Contas, em Belo Horizonte crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino fez piada com a possibilidade de aplicação da Lei Magnitsky a outros membros da Suprema Corte. O jurista esteve em Belo Horizonte nesta sexta-feira (5/9) para participar do 16º Congresso Nacional do Ministério Público de Contas.

Em meio a uma fala sobre as vantagens e desvantagens da tecnologia na vida das pessoas, destacando os pontos positivos do uso do Pix frente aos do cheque, ele recordou a aplicação das sanções econômicas que o presidente americano Donald Trump impôs ao também ministro Alexandre de Moraes.

Leia Mais

"Não há dúvida de que o Pix é melhor do que o cheque. Sobre cartão de crédito, eu não sei até onde vou ter, por enquanto, só o Pateta e o Mickey saíram da minha vida. Mas vai que alguém tem alguma ideia e leva meu cartão de crédito", comentou, arrancando risadas dos presentes.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está nos Estados Unidos desde março deste ano articulando, junto a políticos americanos, sanções ao Brasil e a membros dos Três Poderes e seus familiares. A Lei Magnitsky proíbe que os sancionados viajem aos Estados Unidos; bloqueio de bens e contas no país; e ameaça punir bancos e bandeiras de cartões que prestem serviço aos punidos.

Dino destacou que a tecnologia pode agudizar o domínio de alguns grupos sobre muitas pessoas, afirmando que até o acesso à tecnologia não é simétrico e pode acabar aprofundando o fosso social.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um exemplo mencionado é a criação de bancos de dados genéticos, que possuem a vantagem de ser usadas para resolver crimes, mas que é preciso uma série de camadas de seguranças para garantir características, como reconhecimento facial e digitais e até os dados digitais podem estar acessíveis por meio "uma falha, um erro ou dolo".

Tópicos relacionados:

dino moraes stf trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay