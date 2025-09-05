Câmara de BH aprova criação de 22 novos cargos para servidores efetivos

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou nesta sexta-feira (5/9), em primeiro turno, a criação de mais 22 cargos para o parlamento da capital. O projeto ainda precisa ser votado em segundo turno para virar lei. O impacto no orçamento do legislativo para as novas contratações é de cerca R$ 3,4 milhões em 2026 e de R$ 3,8 no ano seguinte.

Os salários variam entre R$ 5,7 mil e R$ 10 mil. As vagas serão para técnicos legislativos e jornalistas.

De acordo com a Mesa Diretora da CMBH, “a medida se justifica pela necessidade de fortalecer a estrutura funcional da Câmara diante das crescentes demandas por maior eficiência administrativa, qualidade técnica no assessoramento legislativo, fortalecimento da comunicação institucional e modernização da gestão pública”.



