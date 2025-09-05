Assine
Câmara de BH aprova criação de 22 novos cargos para servidores efetivos

Legislativo quer contratar novos jornalistas e técnicos legislativos. Impacto no orçamento é de cerca de R$ 3,4 milhões

Alessandra Mello
05/09/2025 18:26

Câmara de Belo Horizonte aprovou em primeiro turno projeto de lei que aumenta número de servidores efetivos
Câmara de Belo Horizonte aprovou em primeiro turno projeto de lei que aumenta número de servidores efetivos crédito: Denis Dias / CMBH

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) aprovou nesta sexta-feira (5/9), em primeiro turno, a criação de mais 22 cargos para o parlamento da capital. O projeto ainda precisa ser votado em segundo turno para virar lei. O impacto no orçamento do legislativo para as novas contratações é de cerca R$ 3,4 milhões em 2026 e de R$ 3,8 no ano seguinte.

Os salários variam entre R$ 5,7 mil e R$ 10 mil. As vagas serão para técnicos legislativos e jornalistas. 

De acordo com a Mesa Diretora da CMBH, “a medida se justifica pela necessidade de fortalecer a estrutura funcional da Câmara diante das crescentes demandas por maior eficiência administrativa, qualidade técnica no assessoramento legislativo, fortalecimento da comunicação institucional e modernização da gestão pública”.


 

