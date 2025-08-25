CMBH fortalece presença nas redes sociais e amplia o acesso à informação

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) vem fortalecendo, ano após ano, os canais que aproximam a população das decisões do Legislativo. Mais do que ouvir, a chamada Casa do Povo busca informar, de forma acessível, direta e oficial, o que está sendo debatido, proposto e votado em plenário.



Com o celular em mãos, qualquer cidadão pode acessar informações sobre os projetos de lei em tramitação, consultar a pauta do dia, acompanhar votações ao vivo e verificar como cada vereador tem atuado nas comissões e no plenário.



Independentemente da plataforma preferida, como: Instagram, Facebook, Youtube, TikTok, portal de notícias ou podcasts, a CMBH está presente nesses canais para garantir transparência, agilidade e engajamento da população.

Informação pública com linguagem clara

Acompanhar os assuntos que influenciam o desenvolvimento da cidade é um direito de todos. Pelo portal da Câmara, é possível acessar dados sobre as atividades do Legislativo municipal, a Lei Orgânica da capital mineira, proposições, projetos de lei, agenda dos parlamentares e as reuniões do dia, entre outros conteúdos.

Nas redes sociais como TikTok e Instagram, conteúdos dinâmicos explicam temas complexos de maneira leve e democrática, pensada para dialogar com toda a população de Belo Horizonte. Nos podcasts da Câmara, as pautas mais relevantes ganham contexto, com entrevistas e bastidores do Legislativo. Até os temas mais técnicos são apresentados de forma compreensível.



Comunicados nas redes sociais explicam temas complexos de forma leve e democrática, facilitando o entendimento sobre o que é debatido no Legislativo Divulgação Câmara Municipal de Belo Horizonte

A Câmara está sempre on-line

Acompanhar de perto quem representa a cidade nunca foi tão simples. Mais do que votar a cada quatro anos, participar da vida política de Belo Horizonte é um exercício contínuo e começa por estar bem informado. Compartilhar, questionar e participar são atitudes que fortalecem a cidadania. Afinal, quem acompanha, transforma.



