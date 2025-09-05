Assine
overlay
Início Política
EMENDAS

Municípios que não prestaram contas das emendas podem ter verbas bloqueadas

STF determinou que municípios apresentassem, até 30 de junho, os planos de trabalho das emendas; medida busca apurar possíveis irregularidades

Publicidade
Carregando...
Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
05/09/2025 19:04 - atualizado em 05/09/2025 19:13

compartilhe

Siga no
x
O presidente do TCE-MG, Durval Ângelo, afirmou que o tribunal já está identificando todas as emendas de deputados federais e estaduais
O presidente do TCE-MG, Durval Ângelo, afirmou que o tribunal já está identificando todas as emendas de deputados federais e estaduais crédito: Daniele Fernandes/TCEMG

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), Durval Ângelo, afirmou nesta sexta-feira (5/9) que os municípios que não apresentarem o plano de trabalho das emendas federais destinadas a eles podem ter os repasses suspensos ou as verbas bloqueadas.

O tribunal está identificando todas as emendas apresentadas pelos 53 deputados federais e pelos 77 deputados estaduais, e o rastreamento será disponibilizado até outubro, em cumprimento a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia Mais

"Identificamos que, dos 853 municípios, cerca de 550 receberam emendas federais. Entramos em contato para que os planos de trabalho fossem enviados para cá. Noventa municípios não enviaram os planos de trabalho", afirmou o presidente.

O ministro do STF, Flávio Dino, determinou que fossem apresentados, até 30 de junho, os planos de trabalho dos recursos para apurar possíveis irregularidades.

Durval Ângelo afirmou que os municípios foram comunicados mais de uma vez, inclusive por e-mail, telefone e carta com aviso de recebimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Agora, a decisão cabe ao ministro relator Flávio Dino, que, segundo o presidente do TCE-MG, pode bloquear as verbas.

Tópicos relacionados:

stf tce

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay