ALMG

Assembleia adota ritmo próprio na tramitação de textos do Propag

Privatizações de Cemig e Copasa seguem travadas enquanto presidência da Casa negocia aumento dos prazos para adesão ao programa

Bernardo Estillac
Repórter
Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia
03/09/2025 11:47

Plenário da ALMG aprovou mais dois projetos do pacote do Propag
Assembleia adota ritmo próprio na tramitação de textos do Propag crédito: Willian Dias/ALMG

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) adota um ritmo próprio para lidar com a tramitação dos projetos relativos ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). Um mês após a retomada dos trabalhos para o segundo semestre, os textos tratados como prioridades pelo Governo de Minas seguem parados enquanto o presidente da Casa, Tadeu Martins Leite (MDB), negocia diretamente com o governo federal uma extensão dos prazos para refinanciamento do débito bilionário do estado com a União.

Apesar das movimentações nos bastidores para que o restante dos projetos relativos ao Propag voltem a tramitar, até ontem, os textos ainda não foram pautados. Uma das matérias mais relevantes é a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 24/2023 que prevê o fim do referendo popular para definir a privatização de Cemig e Copasa. Por quase três meses, a iniciativa do governador Romeu Zema (Novo) está parada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa e não foi pautada na reunião ordinária desta semana.

Desde 2001, durante o governo de Itamar Franco, a Constituição de Minas Gerais determina que a privatização das companhias estatais de energia, saneamento e gás natural - Cemig, Copasa e Gasmig, portanto - deveria ser aprovada pelos eleitores mineiros via referendo.

A lei ainda estabelece um quórum mínimo de três quintos da Assembleia para mudanças estatutárias e de estrutura societária dessas empresas. A PEC 24/2023 foi apresentada por Zema aos deputados para retirar esses trechos da lei do estado.

A queda do referendo abriria espaço para votação de outros dois projetos do governo na Casa: os que se referem especificamente à privatização de Cemig e Copasa. A desestatização das companhias é tratada como prioridade pelo Executivo para aderir ao Propag.

O Propag prevê que estados refinanciem suas dívidas com a União em até 30 anos. No caso de Minas Gerais, o valor devido gira em torno de R$ 170 bilhões. Além disso, o programa estabelece mecanismos para redução dos juros, hoje fixados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mais 4% ao ano.

É possível reduzir os juros apenas à inflação. Uma das formas de retirar dois dos quatro pontos percentuais da cobrança adicional é abater ao menos 20% do estoque da dívida. O governo Zema quer fazê-lo a partir da federalização de alguns ativos estatais e do uso dos recursos obtidos a partir da privatização de outros, e, para isso, precisa da autorização dos deputados estaduais.

A base governista na Assembleia adota o silêncio acerca de quando os textos relativos ao Propag voltarão a tramitar na Casa. Do lado da oposição, há uma postura declarada pela obstrução em relação à PEC do fim do referendo, como disse à reportagem a deputada Bella Gonçalves (PSOL).

“O Governo de Minas tem pressionado bastante a Assembleia para tramitar a PEC do fim do referendo, mas o presidente Tadeu ainda aguarda a solicitação que fez ao Governo Federal pelo adiamento do prazo de adesão ao Propag. A PEC está obstruída na Comissão de Constituição e Justiça e continuará sendo obstruída pela pela oposição. Não existe negociação sobre este tema, vamos lutar para defender as nossas estatais, em especial a Cemig e a Copasa que prestam serviços públicos de relevância para todo o povo mineiro”, disse a parlamentar.

No fim de julho, na segunda reunião do comitê criado pelo Executivo Estadual para debater questões relacionadas ao Propag, o vice-governador e líder do grupo Mateus Simões (Novo) afirmou que o foco do governo para o segundo semestre seria exatamente avançar com a discussão da privatização de Cemig e Copasa.

“O nosso foco total é nesse momento garantir que a Assembleia possa votar os projetos que ainda se encontram lá, inclusive os projetos de Cemig e Copasa, mas também o projeto da MGI (Minas Gerais Participações S/A) e da EMC (Empresa Mineira de Comunicação)”, disse Simões à época.

Tadeu e os prazos

As regras originais do Propag determinam que os estados interessados em aderir ao programa o façam até o último dia do ano e enviem ao Ministério da Fazenda e à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) uma lista dos ativos que pretendem envolver nas negociações até outubro.

Os prazos apertados colocam Executivo e Legislativo estaduais sob pressão para aprovação célere das matérias. O presidente da Assembleia, no entanto, assumiu as negociações junto ao governo federal para tentar uma ampliação dos períodos e possibilitar uma deliberação menos urgente na Casa.

Em sua empreitada por novos prazos, Tadeuzinho já afirmou ter recebidos sinais positivos de Gleisi Hoffmann (PT), ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Nós temos um problema instalado. O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) vem a público e diz que só consegue fazer a avaliação das empresas no meio do ano que vem, mas ao mesmo tempo o decreto obriga o governo do Estado a fazer a manifestação e exige a avaliação até o final de outubro. Então, levei esse problema para a ministra, tivemos longas horas de reunião e estou muito confiante com a sensibilidade do governo federal quanto a esse tema”, afirmou o presidente da ALMG em 20 de agosto.

Cabe ao BNDES avaliar os ativos que os estados pretendem envolver na negociação. O banco, porém, já adiantou que só terminará o processo de precificação em 2026, o que implica que os estados decidam sobre a adesão sem saber o quanto exatamente conseguiram abater do estoque da dívida a partir da federalização de empresas estatais.

O que já avançou

No primeiro semestre, cinco projetos do pacote do Propag foram aprovados pela Assembleia e sancionados por Zema. O primeiro foi o PL 3731/2025, texto inicial que autoriza a adesão ao Propag e a consequente saída do Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

O principal avanço na discussão foi a aprovação dos PLs 3734 e 3735, que autoriza que a Companhia de Desenvolvimento Econômico (Codemig) seja envolvida nas negociações. Emendas adicionadas ao texto original determinaram que a empresa de exploração de nióbio só pode ser usada para abater a dívida se for federalizada, excluindo a hipótese de privatização.

Antes do recesso parlamentar, os deputados também aprovaram a concessão de créditos tributários e a compensação de créditos previdenciários para abater o estoque da dívida e, consequentemente, reduzir os juros cobrados no refinanciamento.

