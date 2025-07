Pen drive escondido no banheiro de Bolsonaro: redes reagem

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Durante a operação realizada pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (18/7), em Brasília, um detalhe chamou atenção: um pen drive foi encontrado escondido no banheiro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em coletiva à imprensa, Bolsonaro afirmou desconhecer o item e criticou o fato de a apreensão ter ocorrido em um cômodo tão íntimo. Nas redes sociais, o achado rapidamente virou piada.

Diversos perfis ironizaram o esconderijo incomum e especularam sobre o conteúdo do dispositivo. “Pen drive escondido no banheiro… nem a vilã mais burra do Walcyr faria isso”, brincou uma internauta. Outros pediram com humor para que o conteúdo fosse “pornografia”, enquanto alguns duvidaram que Bolsonaro teria deixado provas comprometedoras num local tão óbvio. Veja algumas publicações:

Além do pen drive, os agentes apreenderam 14 mil dólares e 8 mil reais em espécie. Também foi encontrada uma cópia impressa da petição da plataforma Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, nos EUA — parte de uma disputa judicial envolvendo remoção de conteúdo online.

A operação foi autorizada por Moraes no âmbito da Petição 14129, cujo sigilo foi derrubado nesta sexta. Entre as medidas cautelares impostas ao ex-presidente estão o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de uso de redes sociais, recolhimento domiciliar noturno e restrições de contato com diplomatas e aliados.

A defesa de Bolsonaro disse ter recebido as medidas com “surpresa e indignação”, e reafirmou que o ex-presidente sempre colaborou com a Justiça.