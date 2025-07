Na decisão que impôs medidas cautelares a Jair Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de falar com Eduardo Bolsonaro, Alexandre de Moraes apontou que a conduta do ex-presidente é “grave e despudorada” em uma “extorsão” contra a Justiça brasileira, que condiciona o fim do tarifaço à anistia a Bolsonaro.

A partir de pedidos da PF e parecer favorável da PGR, Moraes citou uma série de posicionamentos públicos de Jair e Eduardo no sentido de apoiarem as sanções e ameaças do governo Donald Trump ao Brasil e ao Supremo.

O ministro apontou que Bolsonaro “está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com o seu filho, EDUARDO NANTES BOLSONARO, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado estrangeiro, por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas”, para obstruir a Justiça e coagir o STF no âmbito do julgamento da tentativa de golpe de Estado.

Para Moraes, a publicação em que Donald Trump apontou uma “caça às bruxas” contra Bolsonaro, em 7 de julho, dois dias antes do tarifaço, representou o “ápice das condutas executórias dos ilícitos penais praticados por EDUARDO NANTES BOLSONARO e JAIR MESSIAS BOLSONARO”.