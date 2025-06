Bolsonaro afirma que PL terá apenas um candidato ao Senado em Minas

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, durante evento do PL em Belo Horizonte nesta quinta-feira (26/6), que o seu partido vai lançar apenas um candidato ao Senado em Minas Gerais. A decisão faz parte de um plano do político de eleger ao menos 27 parlamentares na Casa.

O presidente estadual do PL, o deputado federal Domingos Sávio, reforçou a fala de Bolsonaro e afirmou que a outra vaga em disputa será para o partido que aceitar compor com a legenda nacionalmente ou em Minas.

Na eleição do ano que vem, serão escolhidos dois senadores por estado. Em Minas, estão em jogo as vagas dos senadores Rodrigo Pacheco (PSD) e Carlos Viana (Podemos). Pacheco é especulado como pré-candidato ao governo de Minas com o apoio do presidente Lula e do PT. Já Viana, avalia se vai tentar a reeleição.

No PL, os deputados federais Domingos Sávio, Eros Biondini, o deputado estadual Cristiano Caporezzo e o ex-apresentador da Jovem Pan, Marco Antônio Costa, o "Superman", são postulantes à vaga de "candidato do Bolsonaro ao Senado em Minas".

Outros nomes da direita que tem seus nomes aventados na disputa pelo cargo são o deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos) e o secretário de Governo de Minas, Marcelo Aro (PP).

Bolsonaro voltou a pedir que ao menos metade dos parlamentares eleitos para o Senado sejam filiados ao seu partido, o que, segundo ele, seria suficiente para que ele mude o país. Políticos bolsonaristas, como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) vêm buscando apoio para emplacar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito da tentativa de golpe de Estado.

O ex-presidente também mandou um recado a seus jovens aliados. "Eu vejo os mais jovens se arvorando, se acotovelando para ser candidato a cargos no Executivo, espere um pouco mais. A experiência vai fazer você pensar melhor sobre aquilo que você quer. Não podemos que esses jovens se queimem", afirmou.

Embora não tenha citado nenhum nome, o recado de Bolsonaro foi interpretado como uma indireta aos jovens aliados mineiros que já demontraram interesse em disputar o governo de Minas no ano que vem: o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e o senador Cleitinho (Republicanos). No caso de Cleitinho, há uma articulação feita por Mateus Simões para que ele desista da candidatura. Não por acaso, Simões acompanhou Bolsonaro durante todas as agendas.

Biondini chegou a apresentar um projeto de lei para reduzir a idade para concorrer ao Senado, o que permitiria que Nikolas Ferreira (PL) também pudesse disputar uma das vagas. A proposta não foi bem vista nem por políticos aliados.