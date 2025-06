Ex-ministro se irrita com o próprio advogado: 'Não combinou comigo'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira se irritou com o próprio advogado durante o depoimento prestado à primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nessa terça-feira (10/6).

O episódio ocorreu quando o advogado do ex-ministro, Andrew Farias, questionava sobre uma reunião ministerial realizada em dezembro de 2022. À época, Nogueira disse que o governo estaria "de mãos atadas esperando a boa vontade" do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No interrogatório, o ministro interrompeu o próprio advogado ao ouvir a menção à reunião. "Vai me perguntar sobre a reunião, cara?", questionou o ex-ministro.

Veja a cena:

Torta de climão entre o general Paulo Sérgio Nogueira e o seu advogado de defesa. pic.twitter.com/IYGBWkgXOT — Marrentinho Brayan (@brayanvalencio) June 10, 2025

O advogado dele então responde que a pergunta tinha o intuito de esclarecer a situação. A cena tirou risadas dos presentes no STF, inclusive do próprio ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira e do advogado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em outro momento, o ex-ministro novamente critica a condução do próprio advogado. "Você não combinou comigo, mas tudo bem", disse.

Ontem o STF encerrou a primeira fase dos interrogatórios dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado em 2022. Na ocasião, foram ouvidos o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ex-ministros militares e aliados.