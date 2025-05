Lula já trocou 12 ministros desde que tomou posse

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com a queda da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, nesta segunda-feira (5/5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já trocou 12 ministros desde que tomou posse em 2023. Cida foi substituída pela assistente social Márcia Lopes, do Partido dos Trabalhadores (PT).

Em nota oficial, o Palácio do Planalto não explicou a mudança na pasta das mulheres, apenas afirmou que a troca será oficializada no Diário Oficial da União (DOU). Segundo o colunista Guilherme Amado e a jornalista Tatiana Farah, do Platô BR, o desempenho de Cida era considerado insatisfatório.

Márcia Lopes, por sua vez, é irmã de Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete de Lula. Quadro do PT, a nova ministra já chefiou o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) em 2010, último ano do segundo mandato de Lula.

Essa é a segunda troca na Esplanada dos Ministérios em menos de três dias. Na sexta-feira (3/4), o governo publicou a exoneração do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), substituído pelo então secretário-executivo da pasta, Wolney Queiroz.

No início do ano, o governo Lula demitiu a ministra da Saúde, Nísia Trindade, substituída por Alexandre Padilha (PT-SP). Ex-ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Padilha foi substituído pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR).

Veja as trocas do governo Lula

Gabinete de Segurança Institucional (GSI), 2023

General Gonçalves Dias deu lugar ao general Marcos Antônio Amaro

Ministério do Turismo, 2023

Daniela Carneiro (União-RJ) deu lugar a Celso Sabino (União-PA)

Ministério do Esporte, 2023

Ana Moser deu lugar a André Fufuca (PP-MA)

Ministério de Portos e Aeroportos, 2023

Márcio França (PSB-SP) deu lugar a Silvio Costa Filho (Republicanos-PE)

Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2024

Flávio Dino, indicado ao STF, deu lugar a Ricardo Lewandowski

Ministério dos Direitos Humanos, 2024

Silvio Almeida deu lugar a Macaé Evaristo (PT-MG)

Secretaria de Comunicação, 2025

Paulo Pimenta (PT-RS) foi substituído por Sidônio Palmeira

Ministério da Saúde, 2025

Nísia Trindade foi substituída por Alexandre Padilha (PT-SP)

Secretaria de Relações Institucionais, 2025

Padilha deixou o cargo e foi substituído por Gleisi Hoffmann (PT-PR)

Ministério das Comunicações, 2025

Juscelino Filho (União-MA) entregou o cargo e foi substituído por Frederico de Siqueira Filho

Ministério da Previdência Social, 2025

Carlos Lupi (PDT-RJ) foi substituído por Wolney Queiroz

Ministério das Mulheres, 2025

Cida Gonçalves foi substituída por Márcia Lopes