Vereador mineiro morre em acidente de carro aos 31 anos

O vereador de Machado, no Sul de Minas, Aryovaldo Magalhães D'Andréa Júnior, o Juninho Magalhães (PP), de 31 anos, morreu na colisão de sua caminhonete contra o muro em uma encosta, indo parar no interior do terreiro de uma casa, na noite dessa quarta-feira (30/4).

De acordo com informações dos bombeiros e de testemunhas, a caminhonete que estava, uma Mitsubishi L200 Triton, bateu por volta das 22h contra um muro, no barranco de um terreiro, ficando com a cabine destruída.

Testemunhas relataram terem ouvido um som prolongado e forte de frenagem antes do estrondo da batida.

Vereador Juninho Magalhães (PP) foi o segundo mais votado neste que foi o seu primeiro mandato

O acidente ocorreu em um prolongamento da Avenida Doutor Feliciano Vieira, no Bairro Santa Luzia. A estrada, sentido bairro Caiana, é a que faz a ligação da cidade do Sul de Minas com a rodovia MG-179.

O corpo de Juninho Magalhães ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Segundo os socorristas, ele sofreu traumatismo craniano grave e ferimentos na região torácica.

Juninho foi o segundo vereador mais bem votado da cidade, com 1.100 votos, era líder do Governo na Câmara e estava em seu primeiro mandato. Antes, foi secretário de Planejamento da Administração Municipal e gerente-geral da Câmara de Vereadores.

A Câmara Municipal de Machado decretou luto oficial de três dias. A Prefeitura Municipal de Machado manifestou pesar pela morte do aliado.



"Juninho nos deixa de forma trágica e precoce, causando uma dor imensa em toda a cidade. Mais do que vereador, ele foi um homem público comprometido com Machado, que dedicou sua vida ao bem comum. Antes de ocupar uma cadeira no Legislativo, exerceu com excelência a função de secretário de Planejamento e Gestão, deixando um legado de trabalho sério, projetos relevantes e melhorias concretas para a população".

Ainda segundo a mensagem da prefeitura, "seu entusiasmo, sua dedicação e seu amor por Machado ficam marcados na história da cidade — e no coração de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Neste momento de tristeza profunda, nos solidarizamos com os familiares, amigos e com toda a população machadense, desejando força e serenidade para enfrentar essa perda irreparável".