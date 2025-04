Governo Lula gasta 15% a mais por ano com publicidade que Bolsonaro

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem desembolsado mais recursos públicos com publicidade do que o governo anterior. Levantamento feito pelo portal Poder360 mostra que, nos dois primeiros anos do atual mandato, foram gastos ao menos R$ 4,1 bilhões com publicidade estatal, valor que engloba ações do Executivo federal e de principais estatais, como Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES.

A média anual de despesas com publicidade na gestão petista é de R$ 2 bilhões, o que representa um acréscimo de 15% em relação ao montante gasto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no mesmo período de governo. Entre 2019 e 2020, os investimentos de Bolsonaro somaram R$ 3,1 bilhões. Os números foram corrigidos pela inflação até dezembro de 2024.

Com dois anos de gestão, Lula já executou 58% de tudo o que Bolsonaro investiu ao longo dos quatro anos de mandato, um total de R$ 7,1 bilhões (também ajustado pela inflação).

Os dados foram obtidos por meio do Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal (Sicom), mantido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), e complementados com informações divulgadas periodicamente pelos sites oficiais das estatais.

Petrobras

Entre as empresas públicas, a Petrobras aparece como destaque no aumento dos gastos com publicidade. A estatal investiu R$ 407,6 milhões entre 2023 e 2024, alta de 79% na comparação com a média anual sob Bolsonaro. Na gestão do ex-presidente, os investimentos publicitários da petroleira somaram R$ 456,3 milhões ao longo dos quatro anos, ou R$ 114 milhões por ano.

Nos dois primeiros anos do governo anterior, a Petrobras destinou R$ 193,3 milhões à publicidade. Já no mesmo intervalo sob Lula, o montante mais que dobrou.

A Petrobras justificou a elevação dos gastos com a necessidade de impulsionar o “novo posicionamento de marca da companhia como líder na transição energética”.