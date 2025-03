BNDES aprovou R$ 16,1 bilhões para Minas Gerais em 2024

O volume total de créditos aprovados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para Minas Gerais em 2024 registrou crescimento de 12,7%, chegando a R$ 16,1 bilhões. Esse valor é ainda 48% superior ao registrado em 2022, quando foram aprovados para o estado R$ 10,9 bilhões. De acordo com o banco de desenvolvimento, os recursos foram destinados a todos os setores da economia, com destaque para a agropecuária, que teve aprovados R$ 5,6 bilhões, enquanto o comércio teve aprovados créditos de R$ 3,6 bilhões e a indústria, R$ 2,9 bilhões, Já as aprovações de recursos para a infraestrutura somaram R$ 4 bilhões. Do total de créditos aprovados para projetos em Minas Gerais no ano passado, R$ 9,7 bilhões foram destinados a micro, pequenas e médias empresas, com aumento de 70,8% em relação a 2022. Minas Gerais é o terceiro maior estado em aprovação de recursos do BNDES para as micro e pequenas empresas e para comércio e serviços. “Apenas em inovação na indústria mineira, o banco aprovou R$ 1,34 bilhão em crédito no ano passado, um volume superior ao realizado em 2023 (R$ 235 milhões) e muito maior do que 2022, quando o volume de crédito aprovado foi de apenas R$ 45 milhões com essa finalidade para o estado”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. Os recursos aprovados para Minas no ano passado correspondem a 21,3% do total de R$ 75,7 bilhões aprovados para todos os estados do Sudeste no ano passado. Ainda segundo o BNDES, o estado teve o segundo maior volume de crédito aprovado para inovação no país em 2024. “Os resultados de 2024 contribuem para fortalecer a economia de Minas Gerais”, destacou o presidente do banco.

Investimentos



R$ 20 milhões É quanto o governo de Minas vai destinar ao programa “Come To Minas”, para trazer para o estado empresas inovadoras de todos os portes e setores



Universidade



Com investimentos da ordem de R$ 7 milhões, o Centro Universitário Estácio inaugura neste início de ano dois campi em Belo Horizonte, no bairro de Lourdes e no ViaShopping, no Barreiro. As novas unidades vão oferecer cursos presenciais, semipresenciais e de educação à distância. O campus do Barreiro, com capacidade para atender a 3 mil alunos, ocupa uma área de 2.400 metros quadrados e oferece cursos nas áreas de saúde, tecnologia, gestão e engenharia. Já o campus Estácio Lourdes tem capacidade para receber 6 mil alunos numa estrutura distribuída por 10 andares onde será oferecidos 20 cursos. Com as novas unidades, a Estácio passa a contar com cinco campi na Grande BH, incluindo as unidades da Floresta, em Venda Nova e em Contagem. Em Minas, a Estácio tem uma base de 40 mil alunos, 45 cursos de graduação e 19 de pós-graduação e emprega 500 pessoas entre docentes e pessoal administrativo. Além dos campi em Belo Horizonte e Juiz de Fora, a instituição conta com 247 polos de ensino no estado.



Energia solar



Com investimentos de R$ 200 milhões até 2026, a NobileSol Invest reuniu em fevereiro mais de 200 investidores para mostrar a entrega de 7 megawatts (MW) em boxes solares e o reposicionamento da NorteSol, braço da empresa na comercialização de créditos de energia, que passa a atuar como VIIA Energia Inteligente. A expansão da empresa do Noroeste de Minas Gerais prevê aporte de R$ 100 milhões este ano e outros R$ 100 milhões em 2026 para a construção de novas usinas solares com capacidade instalada total de 38,2 megawatts-pico (MWp). Para este ano, a previsão da empresa é conectar mais quatro usinas solares ao Sistema Interligado Nacional, com os aporte realizados pelos investidores que adquirem boxes solares como um ativo. Já os condomínios solares em implantação permitem a entrada de novos investidores. “As usinas são implantadas dentro de condomínios solares gerenciados pela empresa, que assume toda a operação, manutenção e segurança do empreendimento, maximizando a eficiência da geração de energia”, afirma Witer de Morais, CEO da NobileSol Invest.



“A medida pode gerar impactos severos, como aumento de custo para as empresas, necessidade de 27 milhões de novas contratações e custo total de R$ 1 trilhão”



Flávio Roscoe, presidente da Fiemg, sobre o fim da jornada 6x1



Risco nas estradas



A BR-381, que liga Belo Horizonte a São Paulo, foi a campeã de prejuízos por roubo de cargas em 2024 em Minas Gerais, representando 32,2% das perdas no estado em 2024, segundo o estudo “Análise de Roubo de Cargas de 2024 feito pela empresa nstech. De acordo com a análise, o Sudeste foi a região recordista em prejuízos envolvendo roubo de carga, com 83,6% do total do país. Minas Gerias, com 12,1% das ocorrências foi em terceiro lugar na região, atrás de São Paulo (45,8%) e do Rio de Janeiro (35%). Em Minas, o estudo mostra que os trechos urbanos da BR-381 representaram 13,1% do total de 2024, percentual bem maior do que o verificado em 2023, de 4% dos prejuízos. “Os maiores sinistros ficaram com cargas fracionadas (61,8%) e alimentos (21,9%). Itens de higiene e limpeza aparecem em terceiro lugar de prejuízos por segmento, com 8,9% do total”, mostra o estudo. O período da madrugada concentrou 51,9% dos roubos (em valor de prejuízo), assim como as quintas-feiras (27,4%).



Miléssima torre



A Isa Energia Brasil, uma das maiores empresas de transmissão de energia do país, celebra a construção da milésima concretagem de fundação de torre do Projeto Piraquê, na zona rural de Francisco Sá, no Norte de Minas. Todo o projeto, que está recebendo investimentos de R$ 3,7 bilhões, terá 1.913 tores de transmissão, que somam 33 mil toneladas de estruturas, volume equivalente a 4,5 vezes o piso da Torrre Eiffel. Segundo a empresa, a fundação da milésima torre foi executada em 15 de fevereiro na linha de transmissão de alta-tensão (500 kV) que vai da subestação Janúba 6 até a subestação Capelinha 3. “A conclusão da concretagem da fundação da milésia torre é um marco importante para a Isa Energia e para o setor de transmissão de energia do Brasil”, afimar Dayron Urrego, diretor de projetos da Isa Energia. Ele acrescenta que o Projeto Piraquê está com 41% das obras.



No ritmo da folia



Com o crescimento do carnaval em Belo Horizonte e também em outras cidades do estado, Minas Gerais se tornou o terceiro maior estado em arrecadação de direitos autorais do país nos dias de folia de 2024, com um total de R$ 5,2 milhões, segundo levantamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) sobre o carnaval de 2024. O número de Minas no ano passado representou um aumento de 138% em relação ao carnaval de 2023. Além disso, o Ecad informa que licenciou 369 shows carnavalescos em Minas na folia do ano passado, o que coloca o estado como o quarto no ranking de licenciamentos de shows e eventos carnavalescos no país, atrás de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro.







