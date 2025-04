Glauber Braga se reúne com influenciadores após 200 horas de greve de fome

Por Wal Lima — Diversos influenciadores, artistas e jornalistas promovem na tarde desta quinta-feira a “Super Live - Fica Glauber”, como forma de apoio ao protesto do deputado federal Glauber Braga (PSol-SP) que completou 200 horas de greve de fome. Glauber segue instalado em uma cama improvisada no plenário 5 da Câmara dos Deputados, em protesto à votação do Conselho de Ética realizada no dia 9 de abril, que aprovou o processo de cassação do seu mandato.

Durante a transmissão, o deputado apareceu visivelmente abatido e fraco, disse que não seria possível enfrentar essa luta com a greve de fome se não tivesse o apoio do povo.

“Eu tenho que falar pouco porque nesse momento estou economizando energia, mas agradeço a vocês de coração. Não tenho palavras que possam dar a dimensão do agradecimento para que a gente possa estar prosseguindo nessa luta”, falou Glauber.

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSol-SP), que é esposa de Glauber, agradeceu a solidariedade dos apoiadores e destacou que “nunca nenhum deputado foi cassado por uma briga ou uma suposta agressão”.

“E eu digo suposta porque na verdade o que aconteceu foi uma reação, porque esse influenciador já estava pela sétima vez o perseguindo e ofendendo a mãe do Glauber que dias depois veio a falecer”, citou a parlamentar.

A jornalista e escritora Milly Lacombe foi uma das participantes da live e defendeu a greve de fome de Glauber Braga.

“Essa luta é sobre corpos, então ele colocar o corpo dele nessa luta representa muito. Pois trata-se de uma luta contra o orçamento secreto, contra teto de gastos indecentes e imorais. Ele está chamando atenção para um Brasil que deu muito errado, então quando ele decide fazer uma greve de fome, ele está dizendo olhem para cá, é contra isso que representa essa luta”, disse a jornalista.

Boletim médico

Segundo o boletim médico divulgado pela assessoria de Glauber, ele está ansioso, com pressão arterial normal em 120x90, temperatura em 35,6, mas segue dormindo bem, orientado e lúcido.

A equipe afirma que o deputado está em boas condições de saúde, tomou banho de sol nesta manhã e vem seguindo as recomendações médicas.

Por recomendações médicas, a presença de apoiadores no plenário permanece restrita e Glauber vai seguir no local de greve enquanto não houver uma decisão sobre o processo.

O médico Antonio Alves está acompanhando o estado de saúde do deputado e afirma que ele segue bem, e está se hidratando com soro e água. “Aproveitei para recomendar ao Glauber e à sua assessoria que fizessem um certo controle das visitas para não sobrecarregar o deputado que muitas vezes se emociona, chora, e isto pode ser mais controlado”, disse.