Nikolas reage a críticas da direita: 'Ataques covardes e desonestos'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou um texto de repúdio às críticas que têm sofrido de alas do bolsonarismo, nesta quarta-feira (12/3). O parlamentar vem sendo acusado por outros aliados de não defender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após ter encontros com influenciadores que atacaram o líder da extrema direita.

Segundo Nikolas, os críticos “simulam virtude e boa intenção”, mas agem em função de sentimentos e interesses que “talvez não admitem nem para si mesmos”. Para o deputado mineiro, os ataques são “covardes e desonestos”.

“Me movo de acordo com os valores e convicções, e não com base em um manual de conduta saído da mente de quem se imagina, por alguma razão, ter relevância, grandeza e moral para ser fiscal da conduta alheia. Não vou parar, nem mesmo ser submisso ao medo do julgamento e ataques coordenados dos perfis falsos que fazem suas opiniões parecerem ter eco no povo ou serem relevantes no mundo real”, disse Nikolas.

O deputado ainda justificou sua postura de não atacar as pessoas que estão insatisfeitas com Bolsonaro, afirmando que “xingar aos quatro cantos” não é a estratégia mais inteligente para conseguir apoio para o ex-presidente.

“Falar apenas para convertidos, dedicar-se a brigas intermináveis que não fazem nenhum sentido para quem olha de fora, é ajudar a direita? É como apedrejar Paulo por estar pregando para os romanos - já que foram eles mesmos que crucificaram Jesus. Não faz sentido algum”, emendou.

Faço esse post tão somente para me dirigir àquelas pessoas que, por ingenuidade e inocência, possam estar sendo afetadas e induzidas à erro pela campanha de ataques covardes e desonestos que venho sofrendo há meses.



— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) March 12, 2025

Nikolas foi criticado pelo ex-secretário especial da Cultura e atual deputado federal Mário Frias (PL-SP), por um vídeo ao lado do político baiano Leonardo Dias (PL) e pelo influenciador Renato Amoedo Nadir Rodrigues, conhecido como ‘trezoitão’. O último é seguidor de Olavo de Carvalho e ficou conhecido por uma participação no podcast "Inteligência Ltda", em que diz que Bolsonaro é a “maior cadela do PT”.

Em resposta ao comentário de Nikolas, Mário Frias disse que a direita precisa falar com “Dona Maria, que não votou no Bolsonaro”, mas não em quem chama o ex-presidente de “vagabundo e cadela frouxa”. “Você não está tentando convencer pessoas fora da bolha, está dando palanque para difamadores”, afirmou o parlamentar paulista.

— MarioFrias (@mfriasoficial) March 12, 2025

“Isso não é falar com pessoas que possuem divergências pontuais, é dar relevância a caluniadores. Você não é um ser iluminado, é um megafone para todos que estão aí tentando substituir o Presidente Bolsonaro”, completou.

