Rodrigo Pacheco se despede da presidência do Senado exaltando a democracia

Rodrigo Pacheco (PSD) encerrou seu ciclo à frente do Congresso Nacional com um discurso de exaltação à democracia. Minutos antes da eleição no Senado, o senador fez um balanço dos últimos quatro anos à frente da Casa e destacou o compromisso do Parlamento na defesa do regime democrático.

“O que deve mais nos orgulhar neste período de quatro anos, sem dúvida alguma, é a defesa intransigente da democracia no Brasil. O Senado se uniu num momento de negacionismo e de ataques antidemocráticos. Parece óbvio que a democracia deve ser garantida no Brasil, mas vivemos tempos que exigem reafirmação constante desse compromisso”, afirmou.

Pacheco ressaltou que a manutenção da democracia foi uma prioridade de sua gestão. “Considero que este é um legado de todos os senadores, da mesa diretora anterior e da atual. O Senado não se furtou a garantir o respeito às instituições, a harmonia entre os poderes e a soberania do povo na definição dos destinos da nação.”

O agora ex-presidente do Senado também defendeu o papel da imprensa na sustentação do regime democrático. “Mais do que nunca, em tempos de absurdismos, negacionismos e desafios políticos, é fundamental que a sociedade e a política se unam no enfrentamento ao autoritarismo. E essa democracia não prescinde de uma imprensa livre, organizada e comprometida com a verdade.”

Pacheco fez questão de agradecer aos jornalistas que cobrem o Congresso. “Ao final deste ciclo, gostaria de agradecer a todos vocês da imprensa pela relação de convivência ao longo desses quatro anos. Em tempos de fake news e de descompromisso com a verdade nas redes sociais, nunca foi tão importante uma imprensa livre e profissional.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele também estendeu seus agradecimentos aos senadores e aos membros da Mesa Diretora que o acompanharam nos últimos dois biênios. “Pode-se criticar o Congresso em vários aspectos, mas não se pode questionar sua capacidade de entregar resultados. Tivemos uma produtividade significativa em marcos legislativos e reformas estruturais essenciais. Agradeço a confiança dos colegas que me permitiram dirigir os trabalhos desta Casa.”

O ex-presidente do Senado também mencionou os chefes dos outros poderes. “Quero agradecer à nossa Casa irmã, a Câmara dos Deputados, na pessoa de Arthur Lira. A despeito de divergências, que são normais na democracia, o trato sempre foi respeitoso e cordial. Também agradeço ao Executivo, na pessoa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e ao Judiciário, na figura do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal.”

Por fim, Pacheco relembrou o impacto da pandemia de COVID-19 e homenageou os senadores que perderam a vida durante a crise sanitária. “Não posso deixar de registrar a memória dos colegas José Maranhão, Arolde de Oliveira e Major Olímpio, que faleceram no exercício do mandato. Faço aqui este reconhecimento saudoso ao papel de cada um deles em um momento tão crítico da vida nacional.”