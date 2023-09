Pacheco diz que Brasil tem 'oportunidade ímpar' na preservação ambiental

440

Presidente do Congresso, Pacheco ainda defendeu conciliar a preservação com o desenvolvimento econômico (foto: Hélio Filho/Fiesp) O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), participou de um seminário organizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta segunda-feira (18/9) em Nova York, nos Estados Unidos. No evento, o parlamentar elogiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dizendo que hoje o Brasil tem a liderança de um “presidente que se preocupa com a pauta ambiental”.









Pacheco ressaltou que o país tem uma “oportunidade ímpar” de contribuir com um esforço global pelo meio ambiente. "O contexto atual se apresenta de uma forma muito particular ao Brasil e não resta dúvida de que há um compromisso sério, real e efetivo dos agentes públicos e políticos com o desenvolvimento sustentável do nosso país", afirmou Pacheco, que ainda defendeu a proteção dos biomas e o combate às queimadas ilegais como prioritários para a preservação de florestas.





“Nossa cobertura florestal recobre uma área maior que a soma de todos os países da União Europeia. O potencial de absorção de carbono, capacidade reguladora da temperatura e seu papel na regulação dos ciclos hidrológicos fazem de nossas florestas um recurso fundamental, absolutamente indispensável, na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Combater o desmatamento ilegal dos nossos biomas afigura-se como incumbência primordial", afirmou o senador.





Pacheco também citou duas medidas que o Congresso tem trabalhado em prol do meio ambiente. Primeiro, a regulamentação do mercado de carbono, atualmente em tramitação no Senado Federal, que deve criar incentivos para as empresas que reduzam a emissão de CO². Em segundo lugar, a regulamentação dos bioinsumos, aprovada na Comissão de Meio Ambiente no último dia 13 de setembro.





Por outro lado, o presidente do Congresso voltou a enfatizar que é preciso planejamento de obras estruturantes para que as atividades urbanas não causem impacto negativo nas florestas , além de defender uma preservação ambiental alinhada com o desenvolvimento econômico.





“A questãom, hoje, é como preservar o meio ambiente sem perpetuar desigualdades econômicas e sociais, na cidade e no meio rural, sem condenar partes do país à estagnação e à permanência na pobreza. E essas definições devem emergir da conversação civil, do diálogo institucional e social que se estabelece nos parlamentos”, reforçou Pacheco.





O discurso do senador, buscando alinhar o ambientalismo com o desenvolvimento, não é novo. No ínicio do mês, em Washington, também nos EUA, ele disse que não se pode “permitir o radicalismo do explorador voraz e irresponsável, nem o ambientalismo intransigente ”, ainda exaltando o protagonismo do poder Legislativo no tema.