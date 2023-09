Presidente do PT cobra punição a militares e políticos envolvidos no 8/1

440

STF condenou os primeiros réus do 8 de janeiro, nessa quinta (14/9), mas para Gleisi, é preciso avançar sobre os mandantes (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), cobrou punição aos militares, políticos e possíveis mandantes dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram atacadas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Para a parlamentar, não apenas os manifestantes devem ser punidos.









Na última quinta-feira (14/9), o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou os primeiros três réus pela depredação da corte, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. Aécio Lúcio Costa Pereira, Thiago de Assis Mathar e Matheus Lima de Carvalho Lázaro, foram condenados por crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.