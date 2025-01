Eduardo Bolsonaro justifica ausência na posse de Trump por restrições

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) justificou, nessa segunda-feira (20/1), a ausência dele e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o parlamentar, a cerimônia foi transferida para a Rotunda do Capitólio, o que restringiu o número de convidados no local.

"Apesar de Jair Bolsonaro ter sido o único ex-chefe de Estado estrangeiro convidado para a posse de Donald Trump, alguns ainda tentam insinuar que Trump desrespeita Bolsonaro ou até mesmo o Brasil", afirmou Eduardo no X (antigo Twitter).

De acordo com o deputado, a Rotunda do Capitólio recebeu apenas parlamentares desacompanhados de cônjuges, a família Trump, ministros, CEOs de empresas estratégicas e chefes de Estado mais próximos. De acordo com o deputado federal, demais convidados, como o presidente do Paraguai e presidentes de partidos europeus, foram encaminhados ao Capital One Arena.

Devido à transferência da cerimônia para a Rotunda do Capitólio, apenas…

O parlamentar destacou que, caso tivesse comparecido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria lugar reservado na Rotunda, ao lado de líderes como Javier Milei e Giorgia Meloni, "pois receberia tratamento de Chefe de Estado". "Entretanto, como ele foi impedido de vir, por uma questão protocolar, eu e Michelle fomos direcionados ao Capital One Arena e aos demais eventos, como o Cabdlelight Dinner e o Starlight Ball", explicou.