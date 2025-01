Fuad Noman apresenta melhora respiratória em 11º dia de internação

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

Internado há 11 dias, Fuad Noman (PSD) apresenta melhora respiratória e segue em reabilitação fisioterápica, motora e respiratória na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mater Dei, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O estado de saúde do prefeito da capital mineira foi atualizado em boletim médico publicado na tarde desta terça-feira (14/1).

O documento assinado pelo coordenador médico do Hospital Integrado do Câncer Mater Dei, Enaldo Melo de Lima, diz que Fuad está em processo de retirada de ventilação mecânica. O documento ainda atesta que o prefeito está acordado e responsivo.

Esta é a quarta internação de Fuad desde o dia 23 de novembro do ano passado. Desta vez, com uma insuficiência respiratória aguda, ele deu entrada na UTI com uma insuficiência respiratória aguda. Ao longo do período, o prefeito precisou ser entubado duas vezes e passou por uma traqueostomia.

Fuad Noman foi reeleito no segundo turno e passou a campanha aliando os compromissos eleitorais com o tratamento contra um linfoma não-hodgkin. Já vitorioso no pleito e com o câncer vencido, o pessedista passou por complicações de saúde relacionadas ao tratamento oncológico.

Fuad foi internado entre 23 e 28 de novembro com dores nas pernas causadas por uma neuropatia periférica; entre 6 e 14 de dezembro, ele voltou à UTI para tratar sinusite e pneumonia; e entre 19 e 23 de dezembro, o prefeito deu nova entrada no Mater Dei, desta feita para tratar um quadro de diarreia e sangramento intestinal.



Empossado de forma remota no primeiro dia do ano, Fuad se licenciou do cargo para se dedicar aos cuidados com a saúde no dia 4 de janeiro. Desde então, as funções do Executivo da capital mineira estão a cargo do vice-prefeito Álvaro Damião (União Brasil).