Mobilidade urbana, violência e saúde são os maiores problemas de BH

Questões relativas à mobilidade urbana lideram a lista dos problemas mais lembrados por moradores de Belo Horizonte quando questionados sobre a cidade. Pesquisa realizada pelo Instituto Viva Voz na primeira semana do ano mostra que as autoridades que assumiram os novos mandatos deverão ter atenção para o problema que, junto da violência, saúde e do temor de enchentes, encabeça a relação das principais queixas de quem vive na capital mineira.





O levantamento foi realizado entre 3 e 7 de janeiro com 2.700 moradores da capital mineira. Os números têm margem de erro de 1,9 ponto percentual. Os entrevistados foram questionados sobre os dois principais problemas da cidade, e 42,3% das pessoas apontaram o transporte público ou o trânsito como uma das questões.





Na sequência aparece a violência, que esteve entre os dois problemas citados por 41% dos entrevistados. A saúde vem em seguida, sendo apontada por 31,7% das pessoas. Alagamentos e enchentes estiveram como reclamaçã de 25,5% dos belo-horizontinos que participaram da pesquisa.





A lista segue com educação, citada por 9,1% dos entrevistados; desemprego por 7,3%; obras e infraestrutura por 7,2%; altos impostos por 5,9%; má gestão do dinheiro público por 4,7%; projetos sociais por 4,4%; corrupção por 3,2%; rede de esgoto por 2,8%; habitação por 2,8%; espaço para lazer e prática de esportes por 2%; e o fornecimento de energia elétrica por 0,7%.





Outros problemas somam 4,2% dos respondentes e 3,9% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. Como cada questionário permitia responder duas opções de forma espontânea, a soma total dos percentuais supera os 100%.





O levantamento perguntou aos moradores da capital mineira sobre a percepção da vida na cidade nos últimos anos. A maior parte, 42%, afirmou que não houve alterações; 37% disseram que a cidade está melhorando, 20% que está piorando e 1% não respondeu.





Questionados sobre como avaliam morar em Belo Horizonte, 79% disseram gostar ou gostar muito; 16% afirmaram gostar pouco; 5% alegaram não gostar; e 0,4% não responderam.







Regionais



O Instituto Viva Voz segmentou as respostas em cada uma das nove regionais de Belo Horizonte. Sobre a percepção acerca da cidade nos últimos anos, a área em que há a maior sensação de que o município está melhorando é a Pampulha, onde 44% dos entrevistados afirmaram que há um progresso em curso. Do lado oposto estão as regionais Noroeste e Leste, onde 25% dos moradores disseram que a capital está piorando.





A Região Leste tem o maior percentual (86%) de moradores que disseram gostar ou gostar muito de viver em Belo Horizonte. Apenas nas regionais Norte (67%), Oeste (78%) e Nordeste (77%) o índice para esta resposta não superou a marca dos 80%.





Ampliando ainda mais a segmentação geográfica, a pesquisa mostra que em todas as regionais da capital, quando perguntados sobre o principal problema de seu bairro, os entrevistados citaram segurança ou drogas como a questão mais grave dentro dos bairros.

No Barreiro, o transporte público foi citado por 18% dos entrevistados como o principal problema dos bairros e lidera a lista na região. O trânsito foi apontado como a maior mazela dos bairros por mais de 10% dos entrevistados apenas nas regionais Oeste e Centro-Sul.