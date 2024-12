Presidente do PT disse que Janja enfrenta preconceitos, o machismo e a misoginia

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), nessa sexta-feira (27/12), rebateu as críticas feitas pela oposição a Janja Lula da Silva, por gastos públicos com servidores que trabalham em um gabinete “informal” da primeira-dama.

Segundo Hoffmann, os gastos públicos com Janja não seriam um problema, uma vez que a primeira-dama trabalha em “causas muito objetivas, como a defesa dos direitos das mulheres contra a violência, o incentivo e difusão nacional e internacional da cultura, a causa dos direitos animais, entre tantas outras”.

“É uma cidadã consciente e politicamente ativa, que enfrenta de cabeça erguida os preconceitos, o machismo e a misoginia que ainda são muito presentes em nossa sociedade.”, disse Gleisi Hoffmann.

Ainda de acordo com a presidente do PT, a alcunha de “primeira-dama” é ultrapassada, e muitas companheiras de presidentes pelo mundo têm um papel ativo nos seus países, de acordo com o perfil pessoal e político de cada uma. “Desejo à Janja muita força para seguir sendo quem é, ao lado do nosso presidente Lula.”, completou.

As críticas a Janja se intensificaram depois de o jornal Estadão revelar que a primeira-dama tem uma "equipe informal" de 12 servidores à disposição dela, que custa cerca de R$ 160 mil mensais em salários. O grupo inclui assessoria de imprensa, fotógrafos, e até um militar como ajudante de ordens. Oficialmente, Janja não tem um cargo na equipe do presidente Lula (PT).

Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, os servidores compõem quadros de diferentes órgãos do Planalto e exercem suas funções de acordo com atribuições fixadas por lei.

Na quinta-feira (26/12), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), prometeu acionar o Tribunal de Contas da União (TCU) para investigar a licitude dos gastos da primeira-dama. O bolsonarista também afirmou que acionará o Ministério Público Federal (MPF) para averiguar casos de improbidade administrativa.

“Além de promover shows com dinheiro público e gastar milhões em viagens e hotéis luxuosos, Janja também possui um gabinete próprio bancado com os impostos dos brasileiros. Servidores públicos estão sendo utilizados por Janja para alavancar as redes sociais da primeira-dama em um nítido caso de desvio de função”, escreveu o deputado nas redes sociais.