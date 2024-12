Mayara Souto - Correio Braziliense

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou uma foto ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e as três cachorras adotadas por eles, em frente à árvore de Natal, nesta terça-feira (24/12), no Palácio da Alvorada. Em mensagem, ele desejou 'esperança' para 2025, em referência ao nome de um dos cães.

"Natal é tempo de fortalecer os laços que realmente importam. De reencontros, luz e gratidão. Que o amor brilhe mais forte, hoje e em todos os dias das nossas vidas, enchendo os corações de todas as brasileiras e de todos os brasileiros com boas energias", iniciou o presidente.





"Que a nova integrante da família, a Esperança, nos inspire a renovar esse sentimento tão importante em nossas vidas. Em 2025, seguiremos com esperança em um Brasil onde todas e todos possam realizar seus sonhos. Feliz Natal da nossa família para a grande família brasileira", acrescentou.

A cachorrinha Esperança foi adotada por Janja durante visita ao Rio Grande do Sul, na época das enchentes, que afetaram mais de 2,3 milhões de pessoas e deixaram 183 mortos. Ela tinha apenas quatro meses quando foi resgatada, após ter sido arrastada por enxurrada e precisar de cirurgia para resolver fraturas.





Cada cão do presidente leva um nome especial, relacionado ao motivo da adoção. A primeira, Resistência, 5 anos, ficou famosa por subir a rampa do Palácio do Planalto, no dia da posse de Lula, em 1º de janeiro de 2023. A cachorra levou esse nome por ter aparecido na residência dos Metalúrgicos do ABC, enquanto Lula estava preso, na Polícia Federal, em Curitiba. À época, uma série de protestos eram realizados pela soltura do presidente. Em 2019, quando Lula deixou a prisão, a cachorrinha voltou com ele para casa.

Não há explicação para o nome da outra cachorrinha, Paris, mas ela foi adotada após o início do mandato presidencial e é a mais velha entre as três, com dez anos de idade.

