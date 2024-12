O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compartilhou uma mensagem de Natal, na noite dessa segunda-feira (23/12), destacando o “respeito e harmonia” entre os poderes da República. Segundo o petista, o momento é de “renovar” as esperanças no país e defender a democracia.

“Sempre acreditei que governar é cuidar das pessoas. Cuidar de todos e de todas os brasileiros e brasileiras. Com um olhar especial para aqueles que mais precisam. A base de tudo o que fazemos é o diálogo e o trabalho conjunto do governo federal com a sociedade, os governos estaduais e as prefeituras. É o respeito e a harmonia entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É a defesa intransigente da democracia”, disse Lula.

O tradicional pronunciamento de natal foi divulgado em rede nacional e durou pouco mais de quatro minutos. O vídeo foi gravado pelo presidente no fim de semana, com a colaboração do marqueteiro de Lula, Sidônio Palmeira.

A fala de Lula é vista como um recado ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal (STF), que nas últimas semanas protagonizaram embates sobre as emendas parlamentares. Ainda nessa segunda, o ministro Flávio Dino suspendeu o pagamento de R$ 4,2 bilhões em emendas de comissão e determinou a investigação da Polícia Federal.

Lula ainda aproveitou a mensagem para agradecer a solidariedade dos brasileiros durante a sua internação para a retirada de um coágulo na cabeça. “Graças a essa corrente de solidariedade, estou ainda mais firme e mais forte para continuar fazendo o Brasil dar certo”, frisou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O presidente também fez elogios ao governo e disse que está colhendo os frutos do trabalho, mas que em 2025 é preciso reforçar o “plantio”. “Ainda temos enormes desafios pela frente. Mas o Brasil tem hoje uma economia forte, que continua a crescer. Um governo eficiente, que investe onde é mais importante: na qualidade de vida da população brasileira”, destacou.

Veja a íntegra do pronunciamento

Minhas amigas e meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com cada uma e cada um de vocês. Você que está em casa, com a sua família. Você que trabalha no campo, no comércio ou na indústria. Que faz a comida chegar nas nossas mesas. Que trabalha na saúde, nas escolas, nas oficinas. Você estudante. Você que cuida da casa. Você empreendedor.

Todas e todos vocês que ajudam a construir esse grande país. O Natal é um bom momento para relembrarmos os ensinamentos de Cristo: a compaixão, a fraternidade, o respeito e o amor ao próximo. Meu desejo é que esses ensinamentos estejam presentes não apenas no Natal, mas em todos os dias de nossas vidas. Que cada um de nós reconheça no outro o seu semelhante. Que irmão se reconcilie com irmão. Que as famílias possam celebrar em comunhão.

Quero agradecer as orações e as mensagens de carinho que recebi durante a emergência médica a que fui submetido recentemente. Graças a essa corrente de solidariedade, estou ainda mais firme e mais forte para continuar fazendo o Brasil dar certo.

Este é o momento de renovarmos nossa esperança. Esperança em um país mais justo. Um Brasil sem fome, onde cada mulher e cada homem tenha trabalho digno e tempo para acompanhar o crescimento de seus filhos. Que cada mãe e cada pai tenha a felicidade de saber que seus filhos estão bem cuidados, saudáveis e protegidos.

Sempre acreditei que governar é cuidar das pessoas. Cuidar de todos e de todas os brasileiros e brasileiras. Com um olhar especial para aqueles que mais precisam. A base de tudo o que fazemos é o diálogo e o trabalho conjunto do governo federal com a sociedade, os governos estaduais e as prefeituras. É o respeito e a harmonia entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É a defesa intransigente da democracia.

Ainda temos enormes desafios pela frente. Mas o Brasil tem hoje uma economia forte, que continua a crescer. Um governo eficiente, que investe onde é mais importante: na qualidade de vida da população brasileira.

Fizemos muito, e ainda temos muito a fazer. Estamos colhendo os frutos do nosso trabalho, mas é preciso continuar plantando. Semear e adubar, irrigar e cuidar, sempre e sempre. Em 2025, redobraremos nossas forças para o plantio. E que a colheita seja cada vez mais generosa.

Feliz Natal e um 2025 cheio de prosperidade para a grande família brasileira