Excedente de gastos com pessoal é o menor desde o fim de 2023, mas ainda é maior do que o permitido pela lei

O governo de Minas Gerais excedeu o limite de gastos com o pagamento de pessoal nos últimos quatro meses, segundo o Relatório de Gestão Fiscal dos Estados divulgado pelo Tesouro Nacional nesta quarta-feira (4/12). O teto estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é de 49% em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), mas o documento mostra que a gestão do governador Romeu Zema (Novo) gastou 50,12%.

Ao todo, o Executivo mineiro gastou R$ 49,68 bilhões com despesas de pessoal, enquanto a receita no período está estimada em R$ 99 bilhões. Ainda segundo o relatório, os demais poderes do Estado e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) estão dentro do limite estabelecido pela responsabilidade fiscal.

O Judiciário mineiro gastou R$ 5,43 bilhões, 5,48% de um teto de 6%. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que possui o teto de 3%, gastou R$ 2,11 bilhões (2%). Por sua vez, o MPMG teve um gasto de R$ 1,74 bilhão, ou seja, 1,76% de um limite de 2% da receita corrente líquida.

A legislação entende como despesa com pessoal o somatório dos gastos com ativos, inativos e pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis e militares, com quaisquer espécies remuneratórias, seja salários ou benefícios. Somando todos os Poderes, Minas Gerais empenha 57% dos gastos de pessoal com servidores ativos e 43% com inativos ou pensionistas.

De acordo com a lei, o percentual excedente de gasto com pessoal deve ser eliminado nos próximos dois quadrimestres, sendo pelo menos um terço no primeiro. Para isso, o objetivo pode ser atingido tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos salários a eles atribuídos.

Caso o governo do Estado não consiga reduzir as despesas dentro do prazo estabelecido, ele não poderá receber transferências voluntárias; obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; e contratar operações de crédito, com ressalva as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que visem a redução das despesas com pessoal.

No caso de Minas Gerais, o limite vem sendo excedido pelo governo desde o primeiro quadrimestre de 2023. Nos primeiros quatro meses do ano passado o gasto com pessoal foi de R$ 45,18 bilhões (49,32%); no período seguinte foram R$ 45,15 bilhões (49,62%); e no último quadrimestre de 2023 foram R$ 47,25 bilhões, atingindo o pico de 51,37% da RCL.

No entanto, a trajetória de queda do percentual que excede o definido pela LRF vem registrando queda desde o primeiro quadrimestre de 2024. No período, foram gastos R$ 48,23 bilhões com pessoal, 50,37% da RCL.

O Estado de Minas procurou o governo do Estado para um posicionamento sobre a questão, mas não teve retorno. O espaço segue aberto.

Despesa total com pessoal no Governo de Minas