O EM Entrevista desta terça-feira (18/11) recebe a vereadora eleita Luiza Dulci, do PT. Economista e doutora em Sociologia pela UFMG, ela recebeu 10.169 votos na capital mineira.

Luiza é sobrinha de Luiz Dulci, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência de Lula, e filha de Otávio Dulci (1948-2018), que foi professor na UFMG e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores.

Nascida em Belo Horizonte e fundadora do movimento “Bem Viver”, voltado para a sustentabilidade, Dulci já atuou na administração pública federal, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, durante o governo Dilma, e na Secretaria-Geral da Presidência da República, no governo Lula.

Entrevista será transmitida Ao Vivo, às 11h.