Futuro secretário de Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, Elon Musk palpitou que o atual governo brasileiro vai perder as próximas eleições, em 2026. A mensagem foi publicada em resposta a uma postagem que exibia uma fala da primeira-dama brasileira, Rosângela da Silva (PT), a Janja, mandando o bilionário "se foder" (em inglês), neste sábado (16/11).

They will lose the next election — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2024

A declaração de Janja ocorreu durante painel Cria G20, do G20 Social, que está sendo realizado no Rio de Janeiro. Ela estava em um debate de combate à desinformação.

A fala também foi repercutida por bolsonaristas, como Nikolas Ferreira (PL-MG). O deputado federal postou um vídeo e afirmou que a declaração representa a "tolerância da esquerda".

Já o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) avaliou que a fala da primeira-dama é "mais um problema diplomático".

Musk vem se envolvendo mais intimamente com a política brasileira nos últimos meses. Ele teve diversos embates com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o que culminou na suspensão das atividades do X, empresa a qual o empresário é dono, no Brasil.