A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, disse neste sábado (16/11) não ter medo de Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), e utilizou uma expressão em inglês para atacá-lo.

Ouça aí @elonmusk .

“Fuck you, Elon Musk”, diz Janja da Silva durante painel do G20 Social, o Janjapalooza!

pic.twitter.com/6hsORYfinF — Sonotícias News (@sonoticiasnews) November 16, 2024





"Fuck you, Elon Musk", disse Janja, em uma expressão equivalente a "vá se foder", ao se referir ao empresário que assumirá um cargo no governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.





A declaração foi dada durante o Cria G20, painel do G20 Social, organizado pelo governo Lula (PT) para fazer uma ponte entre temas tratados pelo grupo e a sociedade civil.





Janja discursava sobre o combate à desinformação e a regulamentação das plataformas quando houve uma interferência em sua fala.

Em tom de brincadeira, ela disse: "Acho que é o Elon Musk". Em seguida, emendou: "Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you, Elon Musk".

A primeira-dama, que recebeu aplausos da plateia, teve a sua conta do X hackeada no final ano passado por alguém que passou a publicar ofensas contra ela, além de menções ao escândalo do mensalão e ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.





O Palácio do Planalto informou à época que acionou a plataforma e a Polícia Federal. No X, a esposa do presidente possui 1,2 milhão de seguidores.





A primeira-dama disse na ocasião que foram feitos posts machistas e criminosos, "típicos de quem despreza as mulheres, a convivência em sociedade, a democracia e a lei".