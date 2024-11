O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promoveu uma celebração ecumênica no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (8/11) para comemorar o aniversário de cinco anos de sua soltura. Lula deixou a carceragem da sede da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba, em 8 de novembro de 2019.





"Hoje fazem cinco anos que recuperei minha liberdade em Curitiba. Para marcar essa data, ao lado de Janja, convidei para uma cerimônia ecumênica todos os religiosos que me visitaram ao longo dos 580 dias em que estive preso", disse em publicação nas redes sociais.





Lula foi preso em 7 abril de 2018 em uma cela especial da Superintendência da PF, em Curitiba. O local mede 15 metros quadrados, tem banheiro e fica isolado no último andar do prédio. Ele não teve contato com outros presos, que vivem na carceragem, no primeiro andar.





A soltura do então ex-presidente ocorreu um dia após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter decidido que um condenado só pode ser preso após o trânsito em julgado (o fim dos recursos) do processo.

Lula havia sido condenado em segunda instância e, em 2021, o STF anulou as condenações por suspeição do então titular da 13ª Vara Federal de Curitiba Sergio Moro, responsável pela Lava Jato.

