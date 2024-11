O presidente da Câmara de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, Francisco Tomaz (PDT), está tentando se reeleger para o comando do Legislativo da cidade enquanto aguarda julgamento pelo homicídio de um empresário em 2020. O vereador, conhecido como “Chiquinho”, foi reeleito para o seu quarto mandato após receber 1.143 votos no pleito do dia 6 de outubro.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Chiquinho é o mandante do assassinato do empresário Leandro de Lima Xavier, ocorrido em junho de 2020, época em que a vítima era pré-candidato a vereador. Poucos dias antes do crime, Leandro havia publicado em suas redes sociais um vídeo no qual teceu múltiplas críticas contra o presidente da Câmara.

A motivação do crime seria vingança contra o adversário político e social de Chiquinho. Ainda de acordo com as investigações, o empresário Ronair Barbosa Teixeira, “conhecido de longa data e cabo eleitoral” do vereador, foi o executor do homicídio.

Em seus interrogatórios à polícia, os dois suspeitos negaram envolvimento com o crime. Contudo, Ronair afirmou que Chiquinho perguntou sobre o vídeo feito por Leandro e afirmou que o vereador acusado teria lhe emprestado dinheiro para que fosse efetuado o pagamento de sua fiança, bem como do advogado que o assessorou no dia de sua prisão em flagrante.

Chiquinho negou que teve acesso ao vídeo gravado pela vítima, e disse que Leandro não representava perigo à sua candidatura política. Sobre Ronair, o vereador afirmou que eram “apenas” amigos de trabalho, não frequentava a residência dele, e não foi informado sobre o crime.

O juiz Roberto Bertoldo Garcia acolheu a denúncia e disse que a materialidade e os indícios de autoria se mostraram suficientes. Em 2021, o magistrado submeteu o caso para julgamento do Tribunal do Júri, ainda sem data marcada.