Nesta sexta-feira (8/11), o Estado de Minas lançou a segunda edição do podcast "Política EM Pauta". O programa semanal aborda as principais notícias do poder em Minas Gerais, destacando as movimentações de Fuad Noman (PSD), prefeito reeleito em Belo Horizonte, e os impactos da reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos para o estado e o Brasil.

Nesta edição, o repórter Bernardo Estillac e a repórter e colunista Ana Mendonça receberam o cientista político e internacionalista Túlio Ribeiro para discutir os efeitos da vitória de Trump nos políticos bolsonaristas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH).





Nos primeiros blocos, o tema foi a movimentação de Fuad. O prefeito reeleito se encontrou com lideranças partidárias que o apoiaram durante a eleição e com os vereadores que comporão a Câmara Municipal na próxima legislatura. O pessedista encerrou a semana com uma visita à Brasília, tema também discutido no Política EM Pauta.





Bastidores do poder

Com cerca de 45 minutos de duração, o podcast Política EM Pauta é apresentado pelos repórteres do Estado de Minas e conta com a participação de convidados que acompanharam de perto os temas da semana. No programa, o ouvinte poderá saber sobre os bastidores das coberturas e a análise dos temas que preencheram as páginas do jornal impresso e do portal.





Várias formas de ouvir

O Política EM Pauta será publicado semanalmente no canal do YouTube do Portal Uai, onde também ficará disponível. A edição em áudio pode ser ouvida em plataformas de streaming de podcasts.