Presença constante na campanha de Bruno Engler (PL) em Belo Horizonte, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) não apareceu no comitê do aliado, no Barreiro, onde o candidato bolsonarista à Prefeitura de BH discursou, na noite deste domingo (27/10), após ter confirmada a sua derrota para Fuad Noman.

Nikolas era esperado pelos apoiadores de Engler, inclusive tendo aparecido no material de divulgação da agenda. Até o fechamento desta matéria, Nikolas apenas tinha feito um tweet no X, onde comentava a eleição no Nordeste. Questionada sobre a ausência do deputado federal, a assessoria de Bruno Engler não soube responder o porquê da ausência.

Durante discurso de derrota, Engler chegou a citar o colega. "Seguimos empenhados. Fizemos uma campanha bonita, mobilizamos muita gente e mostramos que a direita tem voz em Belo Horizonte. O mundo não acaba depois de uma eleição. Continuaremos firmes na defesa dos nossos valores. Agradecemos a Deus pela oportunidade, a cada belo-horizontino que confiou o voto, e às lideranças que nos apoiaram — Nikolas, Cleitinho, especialmente Bolsonaro, entre tantos outros. Alguns estão aqui conosco hoje; outros, não. Mas muita gente nos ajudou ao longo dessa caminhada. Hoje, eu e a Coronel Cláudia deitaremos a cabeça no travesseiro com a sensação de dever cumprido, certos de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, com a consciência tranquila."

O senador Cleitinho (Republicanos) também não foi ao local. Diferente de Nikolas, porém, o senador não participou das atividades de apuração em primeiro turno. O mineiro é de Divinópolis, na Região Centro-Oeste.

Em sua fala, Engler prometeu manter uma presença ativa na Câmara Municipal e liderar os seis vereadores eleitos pelo PL. "São pessoas de confiança. Vamos trabalhar juntos para garantir uma fiscalização rigorosa e passar um pente-fino na Prefeitura de BH", afirmou o candidato, sinalizando que seu grupo político pretende monitorar de perto a gestão de Noman.

Durante o discurso, Engler, apadrinhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), retomou críticas frequentes de sua campanha, atacando o processo de renovação do contrato de ônibus em Belo Horizonte, que será conduzido pela gestão reeleita. Ele acusou o prefeito de vínculos suspeitos com o que chamou de “máfia dos transportes”.

"Esse contrato não pode servir aos interesses dos empresários de ônibus. Queremos evitar absurdos como os que vimos recentemente na feira internacional de quadrinhos, onde conteúdos impróprios foram apresentados para crianças", disse Engler, reforçando seu apoio aos seis vereadores eleitos para essa vigilância.

Fuad Noman foi oficialmente reeleito em segundo turno. Às 19h07, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou sua vitória, com 96,07% das urnas apuradas.