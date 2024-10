Após ser derrotado por Fuad Noman (PSD) no segundo turno das eleições em Belo Horizonte, o candidato Bruno Engler (PL) fez um breve discurso para os apoiadores no comitê da campanha. Ele agradeceu o empenho dos correligionários exaltou o resultado do pleito, no qual obteve 577.537 votos (46,27% do total). O vencedor foi Fuad Noman (PSD), reeleito com 670.574 votos (53,73%).

"Não vamos sair daqui cabisbaixos, não. Vamos sair de cabeça erguida", disse o bolsonarista. "Perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra", prosseguiu Engler, que aproveitou para desejar que o prefeito reeleito "faça uma gestão melhor no segundo mandato".

Assista ao vídeo:

Por fim, Engler ainda citou as bandeiras dos candidatos bolsonaristas. "A direita veio para ficar, e a gente segue firme em defesa dos nossos valores e dos nossos princípios", concluiu.

Coronel Cláudia agradece

A candidata a vice de Bruno Engler, Coronel Claudia (PL), também estava presente e agradeceu a caminhada na corrida eleitoral. Ela afirmou que a chapa peelista apresentou um projeto "maravilhoso" para a capital mineira e ainda teceu elogios a Engler.

"Quero dizer que não só Belo Horizonte, mas Minas Gerais e o Brasil, ainda haverá de ser um lugar de muito trabalho do Bruno. [Ele] é um jovem preparado, é um jovem corajoso, que será certamente uma das maiores lideranças políticas do nosso estado que o nosso país terá visto", afirmou.

A apuração no comitê também contou com a presença de Chiara Teixeira Biondini (PP), o ex-candidato à Prefeitura de Contagem, Junio Amaral (PL), e os vereadores eleitos Vile (PL) e Pablo Almeida (PL).