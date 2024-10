Apoiadores do atual prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) usam suspensórios durante a apuração do segundo turno das eleições de Belo Horizonte

Usando auspensórios, apoiadores do prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), aguardam o resultado da apuração do segundo turno na sede do comitê da campanha, na Rua dos Inconfidentes, na Savassi, Região Centro-Sul.

Fuad disputa o segundo turno das eleições contra o deputado estadual bolsonarista Bruno Engler, que acompanha a votação em um de seus comitês na Região do Barreiro.

As pesquisas indicam uma disputa apertada entre os dois. A expectativa é que o resultado saia antes das 19 horas.

ELEIÇÃO BH: ACOMPANHE APURAÇÃO EM TEMPO REAL

O prefeito acompanha a apuração dos votos de casa, ao lado da família e dos correligionários Cássio Soares, presidente do PSD em Minas, e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A expectativa é de que o prefeito chegue à sede do comitê acompanhado dos aliados próximo ao encerramento da contagem de votos. No local, apoiadores mostram tensão e expectativa enquanto aguardam os resultados.