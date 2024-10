BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A presidente do TSE, a ministra Cármen Lúcia, recomendou neste domingo (27) que os eleitores evitem votar no final de tarde por conta da possibilidade de chuvas ao fim do dia.





A ministra disse que as condições climáticas foram motivo de preocupação para o Tribunal, mas que até o momento o segundo turno segue tranquilo.





"Tememos pelas condições climáticas em alguns locais que até agora continuam sem nenhum tipo de problema", disse.





A presidente do TSE pediu novamente o comparecimento de todos, e informou que posteriormente será traçado o perfil das cidades com maior número de abstenções.





"Ficamos preocupados com condições que eram mais difíceis, como a estiagem no Norte. Entretanto, no Amazonas, a despeito dessa dificuldade tão especial, a gente teve um índice de abstenção menor", disse.





Cármen também reforçou a importância do voto enquanto gesto de cidadania e deu ênfase na importância do comparecimento. "Democracia é saber que o candidato da sua preferência foi eleito e que eventualmente não foi. Isso não afasta a responsabilidade cívica que nós temos com cada um de nós mesmos e com os outros".

