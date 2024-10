SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (22) que ele será o candidato da direita à Presidência da República, em 2026.





A fala de Bolsonaro ocorreu durante uma entrevista à imprensa, em São Paulo. O ex-mandatário participou de um almoço com Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição para a Prefeitura de São Paulo.





É a primeira vez que Bolsonaro entra de forma direta na campanha de Nunes, na atual eleição.





Ao responder sobre o pleito nacional de 2026, ele reforçou que vê sua inelegibilidade como perseguição e não abriu mão de ser visto como candidato da direita. Questionado se quem disputaria seria ele ou Tarcísio de Freitas, respondeu, em referência ao seu nome do meio: "O nome é Messias".





"Quem é o substituto de Lula na política? Não tem. De Bolsonaro? Tem um montão por aí. Eu colaborei a formar lideranças, estou muito feliz com isso", disse o ex-presidente.





"O candidato a presidente é Bolsonaro", reforçou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que esteve presente também no almoço.





Antes de deixar a churrascaria na qual ocorreu a conversa com a imprensa e o evento de campanha de Nines, Bolsonaro foi perguntado qual avaliação do evento. O ex-presidente respondeu "nota 10" e disse que está confiante com a campanha de Nunes.





Tarcísio também avaliou como positiva a participação de Bolsonaro no almoço. "A militância está muito animada, e eu estou sentindo isso na rua, eu acho que ajudou sim", afirmou.





Declarado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no ano passado, Bolsonaro não poderá figurar nas urnas eletrônicas pelo menos até 2030.

Ele foi condenado por abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação sob acusação de difundir mentiras sobre o processo eleitoral em reunião com embaixadores e utilizar eleitoralmente o evento de comemoração do Bicentenário da Independência.